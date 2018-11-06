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Gülperi 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Gülperi Kadir'le ilgili büyük gerçeği Şeyma'dan öğreniyor!

DİZİ HABERLERİ  | 06.11.2018 01:47 | Son Güncelleme

Gülperi dizisinin 9. yeni bölüm 1. fragmanı yayınlandı. Timuçin Esen ve Nurgül Yeşilçay'ın başrollerde oynadığı Gülperi dizisinin yeni bölümünde, Gülperi büyük gerçeği öğreniyor. Şeyma’nın Kadir’in eşi olduğunu öğrenen Gülperi’nin şok olduğu heyecan dolu tanıtımda Şeyma, soluğu Yakup’un yanında alıyor. Başı belaya giren Hasan kurtulmanın yollarını ararken Kadir, Artemis’in Hasan’ı tanıdığını öğreniyor. İşte Gülperi dizisi 9. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

Gülperi 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Gülperi Kadir'le ilgili büyük gerçeği Şeyma'dan öğreniyor!

Yapımını Tims&B’nin yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, Show TV’nin iddialı dizisi “Gülperi”nin merakla beklenen 9. bölüm tanıtımı yayınlandı. Şeyma’nın Kadir’in eşi olduğunu öğrenen Gülperi’nin şok olduğu heyecan dolu tanıtımda Şeyma, soluğu Yakup’un yanında alıyor. Şeyma’nın “Davanıza talibim Yakup Bey!” sözleri dikkat çekerken, Yakup’un bu teklife ne cevap vereceği merakla bekleniyor. Başı belaya giren Hasan kurtulmanın yollarını ararken Kadir, Artemis’in Hasan’ı tanıdığını öğreniyor.

GÜLPERİ SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?
Gülperi’nin geçtiğimiz Cuma akşamı ekrana gelen 8. bölümünde haksızlığa uğrayıp çocuklarıyla birlikte evden kovulan Gülperi, bulduğu parayı da kaptırınca Hasan, Seyit’in kendisinden istediği görevi kabul etmek zorunda kaldı. Kadir’le sorunları çözmek için elinden geleni yapan Şeyma, aralarındaki tüm iplerin kopmasına engel olamadı. Yapmadığı bir hırsızlık yüzünden suçlanmanın acısıyla baş etmeye çalışan Bedriye’nin isyanına şahit olan apartman sakini, Bedriye’nin suçsuz olduğunu anladı. Hasan’ın arkadaşı Gökhan’ın evine çocuklarla birlikte yerleşen Gülperi iş bulurken, Şeyma’nın kendisiyle ilgili planlarından habersizdi. Seyit’e borcunu ödemek için harekete geçen Hasan tahmin ettiğinden çok daha büyük bir belaya bulaştı. Kendisini Avukat Özlem olarak tanıtan Şeyma’nın; aslında Kadir’in karısı Şeyma olduğunu öğrenen Gülperi, hiç beklemediği bir gerçekle karşılaştı.

Yönetmenliğini Cem Karcı’nın senaristliğini Sema Ergenekon ve Eylem Canpolat’ın üstlendiği Gülperi'nin yeni bölümü Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

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