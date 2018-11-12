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Gülperi'de Kadir'den aşk itirafı! 'Susturamıyorum kalbimi' Gülperi 10. yeni bölüm 1. fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 12.11.2018 22:49 | Son Güncelleme

Gülperi dizisinin 10. yeni bölüm 1. fragmanı yayınlandı. Timuçin Esen ve Nurgül Yeşilçay'ın başrollerde oynadığı Gülperi'nin yeni bölüm fragmanında, Ejder, Gülperi’den intikam almak için hapisten kaçıyor. Hasan’ın başına açılan dertlerden sıyrılmaya çalıştığı heyecan dolu tanıtımda Kader, Hasan’ın sert tepkisiyle karşılaşıyor. Gülperi, Kadir’in “Susturamıyorum kalbimi!” itirafıyla neye uğradığını şaşırırken, kaçırılan Can’a neler olacağı merakla bekleniyor. İşte Gülperi yeni bölüm fragmanı.

Gülperi'de Kadir'den aşk itirafı! 'Susturamıyorum kalbimi' Gülperi 10. yeni bölüm 1. fragmanı izle!

Yapımını Tims&B’nin yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, Show TV’nin iddialı dizisi “Gülperi”nin merakla beklenen 10. bölüm tanıtımı yayınlandı. Gülperi, Hasan’ın yaptıklarını öğrenirken Ejder, Gülperi’den intikam almak için hapisten kaçıyor. Hasan’ın başına açılan dertlerden sıyrılmaya çalıştığı heyecan dolu tanıtımda Kader, Hasan’ın sert tepkisiyle karşılaşıyor. Gülperi, Kadir’in “Susturamıyorum kalbimi!” itirafıyla neye uğradığını şaşırırken, kaçırılan Can’a neler olacağı merakla bekleniyor.

GÜLPERİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Gülperi’nin geçtiğimiz Cuma akşamı ekrana gelen 9. bölümünde Şeyma’nın Kadir’in eşi olduğunu öğrenen ve uğradığı haksızlık karşısında yıkılan Gülperi öfkeden deliye dönerken, Kadir neler olduğunu anlamaya çalıştı. Şeyma’nın Bedriye’ye iftira attığını öğrenince Şeyma’dan boşanma kararı alan Kadir evi terk etti. Kadir, Gülperi’yi “Yanlış kadınla evlenmişim ben!” itirafıyla şaşırtırken, Şeyma daha da acımasızlaşarak Yakup’un velayet davasında avukatlığını yapmak istedi. Hasan canını tehlikeye atarak Selen’i kaçırdı ve büyük bir riske girdi. Bu durumun hem Gülperi’yi hem de Kadir’i etkileyeceğinden habersiz olan Hasan, Selen’i ailesine teslim etmek üzereyken yakalanarak Karakola götürüldü. Şeyma ile anlaşan Yakup’un ilk hamlesi, yeni düzenlerine alışmaya çalışan Can ve Bedriye’nin karşılarına halaları Kader’i çıkarmak oldu. Geçmişleriyle yüzleşen Kadir ve Gülperi kendilerini yepyeni bir hikayenin içinde buldu.

Yönetmenliğini Cem Karcı’nın senaristliğini Sema Ergenekon ve Eylem Canpolat’ın üstlendiği Gülperi'nin yeni bölümü Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

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