Gülperi dizisi 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Gülperi'ye oğlu Hasan'dan büyük şok!

Yapımını Tims&B’nin yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, Show TV’nin iddialı dizisi “Gülperi”nin merakla beklenen 24. bölüm tanıtımı yayınlandı. Anne ve babasının evlenmesini isteyen Artemis’in konuşmalarını duyan Gülperi’nin darmadağın olduğu tanıtımda, Can’ı hastaneye götüren Hasan ve Bedriye’nin başında annelerinin olmaması doktorun dikkatini çekiyor.

GÜLPERİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gülperi’nin Cuma akşamı ekrana gelen 23. bölümünde Gülperi ve Kadir, evliliklerini Hasan ve Artemis’e söylemek niyetindeyken onların birlikteliklerini öğrendi. Kadir sert tepkisiyle herkesi şaşırtırken, yüzüğü çıkarıp eline bırakan Gülperi’ye kırgınlığını gizleyemedi. Eyüp’ün, Seyit’in ölümünde payı olduğunu öğrenen ve bu gerçeği Hasan’ın da bildiğini anlayan Gökhan, Hasan’dan hesap sordu. Gülperi çocukların mutluluğu için bir kez daha kendini feda ederken Kadir, evliliğini bitirmek istemedi. Birlikteliklerini herkesten gizlemek zorunda kalan Gülperi ve Kadir’i gören Artemis, Can’ı gizlice dinleyerek ikilinin evlendiğini öğrendi.