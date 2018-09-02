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Gülperi dizisinden ilk fragman! Nurgül Yeşilçay ve Timuçin Esen'li Gülperi'nin konusu nedir?

DİZİ HABERLERİ  | 02.09.2018 21:43 | Son Güncelleme

Show TV'nin yeni sezondaki iddialı dizisi Gülperi'nin 1. bölüm yeni fragmanı yayınlandı. Nurgül Yeşilçay ve Timuçin Esen'i başrollerde buluşturan Gülperi dizisi çarpıcı fragmanıyla dikkatleri çekti. Sema Ergenekon ve Eylem Canpolat'ın senaryosunu yazdığı TIMS imzalı Gülperi dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu da belli oldu. İşte Gülperi dizisinden ilk fragman...

Gülperi dizisinden ilk fragman! Nurgül Yeşilçay ve Timuçin Esen'li Gülperi'nin konusu nedir?

Show TV’nin yeni sezona damga vuracak dizisi “Gülperi”nin ilk tanıtımı yayınlandı. Yapımını TİMS&B Productions, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, senaryosunu Sema Ergenekon ve Eylem Canpolat'ın kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Cem Karcı otururken; başrollerini Nurgül Yeşilçay ve Timuçin Esen paylaşıyor.

“BEN ONLAR İÇİN ÖMRÜMÜ VERİRİM, ELLERİNİ HİÇ BIRAKMAM!”
Çocuklarını yeniden kazanmak için gözünü kırpmadan sonunu göremediği bir mücadeleye giren Gülperi’nin (Nurgül Yeşilçay) dizide en büyük destekçisi Avukat Kadir (Timuçin Esen) karakteri olacak. Kadir’den hiç beklemediği kadar destek gören Gülperi, karşılaştığı zorluklar karşısında ayakta kalmaya çabalayacak.

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GÜLPERİ DİZİSİ GENEL KONUSU NEDİR?
Çocuklarını yeniden kazanmak için umudunu hiç kaybetmeden mücadele eden bir annenin hikayesini konu edinen Gülperi’nin ilk tanıtımı yayınlandı. Gaziantep’ten görüntülerin de ekrana geldiği heyecan dolu tanıtım adından söz ettireceğe benziyor. Gülperi’nin (Nurgül Yeşilçay) küçük oğlu Can’ın (Emir Özyakışır) gözyaşları içinde “Anamı bizden koparıp götürdüklerinde ben 6, abimle ablam 16 yaşındaydı. Artık hem yetim hem de öksüz sayılırdık!” sözleri izleyenleri duygulandırırken, Gülperi’nin tacize uğradığı korku dolu anlar dikkat çekiyor. “Ben onlar için ömrümü veririm, ellerini hiç bırakmam!” sözleriyle çocukları için savaşacağının sinyallerini veren Gülperi, kayınpederi Yakup’un (Tarık Papuçcuoğlu) tehdidiyle karşı karşıya kalıyor. Çocuklarından koparıldığı sahnede yaşadığı acı derinden hissedilirken, Avukat Kadir (Timuçun Esen) Gülperi’nin zorluklarla dolu geçmişini merak ediyor. Mahkemede Hasan’ın (Burak Dakak) “Benim anam babamla beraber öldü, ikisi de mezarsız. Biz onları kalbimize gömdük!” sözleri dizinin yürek burkan hikayesinden ipuçları veriyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve sarsıcı hikayesiyle Gülperi, ekranlara yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor.

“Gülperi” yakında Show TV’de başlıyor!

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