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Gülperi dizisine tepkiler sürüyor! RTÜK'e şikayet yağdı

DİZİ HABERLERİ  | 03.10.2018 11:38 | Son Güncelleme

Başrollerini Nurgül Yeşilçay ve Timuçin Esen'in paylaştığı Gülperi dizisi, senaryosu ve oyuncularıyla reyting savaşında iddiasını korurken dizinin çekimlerinin yapıldığı Gaziantep’ten tepkiler büyüyor

Gülperi dizisine tepkiler sürüyor! RTÜK'e şikayet yağdı

Gülperi dizisine tepkiler sürüyor! Dizinin Gaziantep ve Gazianteplileri küçük düşürdüğünü öne sürüp yayından kaldırılması için RTÜK'ü şikayet yağmuruna tutanların sayısı artarken en ilginç tepki Kent Konseyi'nden geldi.

Şehrin tanıtımı için harcanan milyonlarca liranın bu dizi nedeniyle boşa gittiği savunuldu.

Sözcü'nün haberine göre; Gülperi dizisinin çekimleri Gaziantep’te yapılmasına ve bol bol Gaziantep’ten görüntüler ve kentin dünyaca ünlü yemeklerinin yer aldığı sahnelerin paylaşılmasına karşın bölgenin Taşkıran olarak geçmesi ve Gaziantep’in plakasının 27 olmasına rağmen 82 (hayali kent) plakalı araçların kullanılması ve aşiret yaşamının ön plana çıkarılması, dizinin ilk bölümünün yayınlanmasının ardından şehirde büyük tepkilere yol açtı.

RTÜK'E ŞİKAYET YAĞDI

Dizinin yayından kaldırılması için sosyal medyada imza kampanyaları başlatılırken, Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)'e de çok sayıda şikayet başvurusu yapıldı.

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KENT KONSEYİ AYAKLANDI

Gaziantep Kent Konseyi temsilcileri, “Gülperi” adlı diziye Gaziantep kültürünü yanlış tanıttığı ve olumsuz algı oluşturduğu gerekçesiyle tepki gösterdi. Gaziantep Kent Konseyi Yakın Tarihi Araştırma ve Kültürel Miras Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Yakar ve konsey üyeleri, çekimleri süren dizinin Gaziantep’i yanlış tanıttığını ve insanları kötü etkilediğini söyledi.

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BU DİZİ BÜTÜN EMEKLERİ HEBA EDİYOR

Gaziantep Kent Konseyi Yakın Tarihi Araştırma ve Kültürel Miras Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Yakar, dizinin kent üzerinde neden olduğu olumsuz algıyı bertaraf etmek ve doğru bilgilendirme yapmak amacıyla açıklama yapma gereği duyduklarını belirtti.

Gaziantep’in tarihiyle, kültürüyle kadim bir şehir olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Yakar, şehrin tanıtımı için birçok etkinlik yapıldığına ancak dizinin bütün emekleri heba ettiğine dikkati çekti.

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Prof. Dr. Yakar, kentin tanıtımı için harcanan milyonlarca liranın Gülperi dizisi nedeniyle heba olduğu görüşünü savunarak' “Gaziantep Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve odalar şehirde var gücüyle çalışıyorlar. Buradaki bütün amaç Gaziantep'in ulusal ve uluslararası alanda çok daha fazla tanınmasını sağlamak iken şu an devam eden dizide Gaziantep aile yapısı ve Gaziantep ağzı ile ilgili o kadar çok nahoş ifadeler var ki bu yüzden bu açıklama yapma gereğini duyduk. Gaziantep'e birkaç yıldır çok fazla sayıda turist geliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in öncülüğünde bu sene ‘Uzaklarda Arama', geçen yıl ‘Şimdi Gaziantep'e Gitme Vakti' sloganı vardı. Bütün bunların amacı bu şehre çok daha fazla kişinin gelmesini sağlamak. Esnafıyla, ticaretiyle bu şehre katkı sağlamaktı. Bütün bunlar olurken bu dizinin Gaziantep üzerinde yapmış olduğu algıyı bertaraf etmek, insanları doğru bilgilendirmek için bu açıklamayı gerekli görüyoruz” şeklinde konuştu.

YANLIŞ ALGI OLUŞTURUYOR

Gaziantep Kent Konseyi Yakın Tarihi Araştırma ve Kültürel Miras Çalışma Grubu Üyesi İbrahim Ali Sinanoğlu da dizide Gaziantep yerine bir kasaba adı kullanıldığını belirterek, “Gaziantep adı zikredilmese bile ailenin oturduğu ev Antep evidir, gezilen çarşı Almacı Pazarı, çıkılan kale Gaziantep Kalesi’dir. Kısacası dizinin her karesinde Gaziantep vardır. Hiç kimse bilmese bile biz burasının Taşkıran kasabası değil Gaziantep olduğunu biliyoruz” dedi.
Dizinin Gaziantep aile yapısı ve kültürünü olumsuz yönde etkileyip, yanlış algı oluşturduğuna dikkat çeken Sinanoğlu, “Bizler bu dizinin karşıtı değiliz. Dizideki toplumun sosyal, kültürel ahlaki anlayışına aykırı davranışları Gaziantepliye mal eden, toplumun zihninde Gaziantep ile ilgili birtakım menfi düşüncelerin doğmasına neden olacak görüntülere karşıyız” diye konuştu.

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YEREL BASININ MANŞETLERİ GÜLPERİ

Gaziantep'te yayınlanan yerel gazeteler ise Gülperi dizisine tepkileri manşetlerine taşıdı. Yayınlanan haber, köşe yazıları ve yorumlarda, dizinin hemen yayından kaldırılması isteniyor.


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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Bu millet ne zaman kurgu ile gerçeği ayırt etmeyi öğrenecek?
Bu bir film senaryosu şehir tanıtımıyla ne ilgisi var, orada çekiliyor olabilir, sonuçta bir film. Film izlerken etkisinde kalıp ağlayanlar olur ya bence bu düşüncenin onlardan farkı yok. Los Angeles'te çekilen cinayet filmi o iehri kötülüyormu. Bunun senaryo gereği film olduğunu bilenler ki bence çoğunluktadır bu tür şeylere kafa yormazlar. Gaziantep'teki bu arkadaşların bence canları sıkılıyor.
her birde sapkın bir şekilde çekilmiş orası ilğiç bu türk sahneleri tvlerde istemiyoruz
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