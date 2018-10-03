Gülperi dizisine tepkiler sürüyor! RTÜK'e şikayet yağdı

Gülperi dizisine tepkiler sürüyor! Dizinin Gaziantep ve Gazianteplileri küçük düşürdüğünü öne sürüp yayından kaldırılması için RTÜK'ü şikayet yağmuruna tutanların sayısı artarken en ilginç tepki Kent Konseyi'nden geldi.

Şehrin tanıtımı için harcanan milyonlarca liranın bu dizi nedeniyle boşa gittiği savunuldu.

Sözcü'nün haberine göre; Gülperi dizisinin çekimleri Gaziantep’te yapılmasına ve bol bol Gaziantep’ten görüntüler ve kentin dünyaca ünlü yemeklerinin yer aldığı sahnelerin paylaşılmasına karşın bölgenin Taşkıran olarak geçmesi ve Gaziantep’in plakasının 27 olmasına rağmen 82 (hayali kent) plakalı araçların kullanılması ve aşiret yaşamının ön plana çıkarılması, dizinin ilk bölümünün yayınlanmasının ardından şehirde büyük tepkilere yol açtı.

RTÜK'E ŞİKAYET YAĞDI

Dizinin yayından kaldırılması için sosyal medyada imza kampanyaları başlatılırken, Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)'e de çok sayıda şikayet başvurusu yapıldı.

KENT KONSEYİ AYAKLANDI

Gaziantep Kent Konseyi temsilcileri, “Gülperi” adlı diziye Gaziantep kültürünü yanlış tanıttığı ve olumsuz algı oluşturduğu gerekçesiyle tepki gösterdi. Gaziantep Kent Konseyi Yakın Tarihi Araştırma ve Kültürel Miras Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Yakar ve konsey üyeleri, çekimleri süren dizinin Gaziantep’i yanlış tanıttığını ve insanları kötü etkilediğini söyledi.