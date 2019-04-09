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Gülperi ve Kadir ayrılıyor mu? Gülperi dizisi 28. bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 09.04.2019 00:48 | Son Güncelleme

Gülperi dizisinin 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Gülperi yeni bölümde, eve gelen Kadir, Gülperi’nin veda mektubunu buluyor. Eyüp, Şeyma’ya tehlikeli yüzünü bir kez daha gösteriyor. Gülperi’nin düşünceli halleri dikkat çekerken, Kadir ve Hasan’ın neler yapacağı merakla bekleniyor. Peki Gülperi Kadir'i neden terk etti? İşte Gülperi 28. yeni bölüm fragmanı.

Yapımını Tims&B’nin yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, Show TV’nin iddialı dizisi “Gülperi”nin merakla beklenen 28. bölüm tanıtımı yayınlandı.

GÜLPERİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Gülperi’nin geçtiğimiz Cuma akşamı ekrana gelen 27. bölümünde Hasan’ın silahından çıkan kurşunla yaralanan Kadir, hastanede ölüm kalım mücadelesi vermeye başladı. Gülperi bir yandan sevdiği adamın hayatıyla ilgili endişelenirken bir yandan da oğlunun hapse düşmesini önlemeye çalıştı. Gülperi, Hasan’ı korumak için Yakup’a emanet etmek zorunda kaldı. Hasan annesinin sevdiği adamı, sevdiği kızın babasını vurduğu için kendisini affetmedi ve konaktan kaçıp gerçekleri itiraf etmek istedi. Şeyma ise Gülperi’nin polise verdiği ifadeden ve Hasan’ın ortada olmamasından şüphelenip işin peşine düştü; Hasan’ın Eyüp’ü vurduğunu öğrendi.

Eline Gülperi’nin aleyhine kullanabileceği büyük bir koz geçti. Artemis babasının vurulmasıyla perişan olurken, Hasan’ın konaktan kaçtığını ve her şeyi polise anlatacağını öğrenen Gülperi ve Kadir, Hasan’ı son anda engellemeyi başardı. Eyüp ise babası Yakup’u kaçırarak bir kulübeye kilitledi. Gülperi, uzun zaman sonra çocuklarıyla ve sevdiği adamla bir arada gerçek bir aile olmayı başardıkları mutlu bir akşam yaşadı. Şeyma, Eyüp’ün eline Hasan’ın Kadir’i vurduğunu itiraf ettiği görüntüleri verdi. Gülperi’yi görüntüleri polise vermekle tehdit eden Eyüp de onu zorla yanına çağırdı. Gülperi, karakola koşarken Eyüp görüntüleri vermek için harekete geçti. Peki Gülperi, Eyüp’ü engelleyebilecek miydi?

Yönetmenliğini Şenol Sönmez'in üstlendiği Gülperi, yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

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