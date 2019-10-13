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Gülşah Saraçoğlu, ayrıldığı sevgilisinin evini basıp altını üstüne getirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 11:35 | Son Güncelleme

Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu ayrıldığı sevgilisi Gökhan Göz'ün evini altına üstüne getirdi. Göz, sosyal medya hesabından evinin darmadağın olmuş halini paylaşarak sevgilisine "Yazıklar oldu" notunu düştü.

Gülşah Saraçoğlu, ayrıldığı sevgilisinin evini basıp altını üstüne getirdi

Bülent Ersoy, Seda Sayan, Demet Akalın ve Deniz Seki başta olmak üzere çok sayıda ünlü ismi giydiren ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, iş insanı sevgilisi Gökhan Göz'den ayrıldı. Gülşah Saraçoğlu, eski sevgilisi Gökhan Göz ile birlikte yaşadıkları eve giderek evin altını üstüne getirdi.

"YAZIKLAR OLSUN"

Gökhan Göz, sosyal medya hesabından, evin videosunu paylaşarak "Bu yaptığını kendine yakıştırdıysan, bir de hastalığımda yanımda olmuşsun! Böyle mi atarak evi kırarak yazıklar olsun. İşte arkadaşlar her şey ekranda görüldüğü gibi değil bunu bilin istedim durum ortada. Allah'tan dilerim ki önce akıl sağlığına kavuşursun. Şikayetçi olmayacağım" notunu düştü.

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"MUTLUYUZ" DEMİŞTİ

Modacı Gülşah Saraçoğlu, iki hafta Gökhan Göz ile birlikte İstMarina AVM'deydi. Bir restoranda yemek yiyen çift, restoran çıkışı "Mutluyuz, çok güzel giden bir ilişkimiz var" demişti.

Modacı Gülşah Saraçoğlu ise olayın ardından soluğu Fransa'nın Monaco şehrinde.

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