Gülşah Saraçoğlu, teve2'de sunuculuğunu Esin Övet, Ebru Şancı ve Timuçin Güner’in yaptığı, hafta içi her gün canlı yayınla ekrana gelen 'teve2 Magazin Masası' programına konuk oldu.

Geçtiğimiz günlerde kürk sevdiğini ve 50'ye yakın kürkü olduğunu söyleyen modacı, dikkat çeken açıklamalarına devam etti.

Giydiği kürklerle hayvanseverlerin tepkisini çeken Gülşah Saraçoğlu, "Ben kürk giymeyi seviyorum, yasaklanırsa giymem. Kürk giymeyi yasaklasınlar o zaman. Ayrıca 'Sahte kürk giyiyorum' diyenlere de inanmıyorum” şeklinde konuştu.



