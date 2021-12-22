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Gülşah Saraçoğlu: Ben kürk giymeyi seviyorum, yasaklanırsa giymem

22.12.2021 17:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kürk konusunda tepki geçen Gülşah Saraçoğlu geri adım atmıyor. Gülşah Saraçoğlu "Ben kürk giymeyi seviyorum, yasaklanırsa giymem" dedi.

Gülşah Saraçoğlu: Ben kürk giymeyi seviyorum, yasaklanırsa giymem

Gülşah Saraçoğlu, teve2'de sunuculuğunu Esin Övet, Ebru Şancı ve Timuçin Güner’in yaptığı, hafta içi her gün canlı yayınla ekrana gelen 'teve2 Magazin Masası' programına konuk oldu.

Geçtiğimiz günlerde kürk sevdiğini ve 50'ye yakın kürkü olduğunu söyleyen modacı, dikkat çeken açıklamalarına devam etti.

Giydiği kürklerle hayvanseverlerin tepkisini çeken Gülşah Saraçoğlu, "Ben kürk giymeyi seviyorum, yasaklanırsa giymem. Kürk giymeyi yasaklasınlar o zaman. Ayrıca 'Sahte kürk giyiyorum' diyenlere de inanmıyorum” şeklinde konuştu.


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