Gülşah Saraçoğlu'ndan Beren Saat'e: Zevksiz bir kız

Modacı Gülşah Saraçoğlu, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu.

Saraçoğlu "Kiloluyken çok selülitim vardı. Zayıfladım, gitti hepsi" dedi. Ünlü modacı durumun iyi olduğunu ise şu sözlerlle açıkladı:

"Benim kürk alabilmek için çalışmama gerek yok. Çocukluğumdan beri böyleyim, annemin bile vizon kürkleri vardı. Tuvalete para vermem, tillahını dikiyorum. Ayakkabı, çanta, mücevher, kürk gibi parçalara sınırsız para veririm. Sahte ve fake hiçbir şey kullanmam.

Nükhet Duru ile arasının açık olup olmadığı sorulan Saraçoğlu açıklamasında "- Nükhet Duru ile küsmedik. Bir şey olmuştur bilmiyorum. Hayatımın çok kıymetlisidir. Onu kırmak, kızdırmak istemem. Ne söylerse başım üstüne ama sebep kürk değil. Ben en şahane kürkleri onda gördüm. Ben bugün burada oturuyorsam sebebi Nükhet Duru'dur. O benim hayatımda çok kıymetlidir. Bana küstüyse vardır bir bildiği. Koskoca Nükhet Duru... Onun hakkında konuşmaya ne vizyonum ne zekam yeter. Şuan görsem boynuna sarılırım. 20 senem geçmiş beraber. Anne-kızlar, abla-kardeşler arasında olur öyle şeyler" dedi.

Gülşah Saraçoğlu Beren Saat için ise sert sözler söyledi. İşte o açıklama:

"Beren Saat hep salaş giyiniyor. Davete gittiğinde de salaş. Onun ruh haliyle alakası yok bence. Beren zaten zevksiz bir kız. Rol aldığı dizilerde güzel giydiriyorlar ama topuklu ayakkabı ile yürüyememe gibi bir durumu var sanırım, taşıyamıyor.



