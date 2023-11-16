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Gülşah Saraçoğlu'nun kilolu ve estetiksiz halini görenler çok şaşırdı! Değişimi ağızları açık bıraktı

16.11.2023 13:16 | Son Güncelleme:
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Yayınlandığı dönemde büyük bir ilgiyle izlenen Doya Doya Moda programıyla adından söz ettiren ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu'nun kilolu ve estetiksiz hali sosyal medyanın gündemine oturdu. Geçtiğimiz aylarda bir programa katılan ve doğal yerlerini açıklayan Saraçoğlu, "Doğal olan yerlerim; saçlarım, dişlerim, parmak izim ve kan grubum" demiş ve bu açıklamasıyla çok konuşulmuştu. Ünlü ismin eski halini görenler gözlerine inanamadı.

Sosyal medya paylaşımları, açıklamaları ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu şimdi de kilolu ve estetiksiz haliyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Eski fotoğrafları ortaya çıkan Saraçoğlu'nun o hallerini görenler inanamadı.

Gülşah Saraçoğlu 1

Geçtiğimiz aylarda bir programa katılan Gülşah Saraçoğlu yaptırdığı estetikleri itiraf etmiş ve sadece doğal kalan yerlerini "Doğal olan yerlerim saçlarım, dişlerim, parmak izim ve kan grubum.'' diyerek açıklamıştı.

Gülşah Saraçoğlu 2

'Yüz nakli yaptırdım diyebilirim' açıklamasıyla da uzun süre konuşulan ünlü isim 'Botokslarım var. Kaz ayaklarına müdahale, dudak dolgusu bir tık elmacık kemiğinde botoks var. Göğüslerimi yeni yaptırdım' açıklamasıyla dikkat çekmişti.

Gülşah Saraçoğlu 3

Sanat dünyasının yıldızlarına hazırladığı tasarımlar ile adından sıkça söz ettirmeyi başaran Gülşah Saraçoğlu'nun değişimi herkesi şoke etti.

Gülşah Saraçoğlu 4

Şimdilerde fit hali ile tanınan 40 yaşındaki modacının geçmişteki kilolu fotoğrafını görenler tanıyamadı.

Gülşah Saraçoğlu eski hali 2

Estetik harikası olduğunu kendisi de itiraf eden Gülşah Saraçoğlu'nun estetiksiz halini görenler 'Yok artık', 'Bu kadarı da inanılmaz', 'Doktorunu tebrik etmek lazım', 'Tanıyamadım' gibi yorumlar yaptılar.

Gülşah Saraçoğlu ESKİ HALİ

Gülşah Saraçoğlu 6

Gülşah Saraçoğlu 5

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Gülşah Saraçoğlu sosyal medya Modacı moda
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