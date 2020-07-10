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Gülşah Saraçoğlu “Türkçe bilmeyen” kombini ile ders verdi. Gülşah Saraçoğlu kimdir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2020 16:20 | Son Güncelleme

Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, TV 8 ekranlarına gelen “Doya Doya Moda” yarışmasının ilk sezonunu bitirmesinin ardından tatile çıktı. Yarışmanın sevilen jüri üyesi Gülşah Saraçoğlu Instagram hesabından yaptığı cesur paylaşım ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Saraçoğlu’nun binlerce liralık havlu-gözlük kombini sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yerini aldı.

Gülşah Saraçoğlu “Türkçe bilmeyen” kombini ile ders verdi. Gülşah Saraçoğlu kimdir?

Demet Akalın, Bülent Ersoy ve Seda Sayan gibi ünlü isimlere sahne kıyafetleri tasarlayan modacı Gülşah Saraçoğlu fazla kilolarından kurtulduktan sonra iddialı paylaşımlar yapmaya başladı. TV 8 ekranlarında seyircisiyle buluşan Doya Doya Moda programının jüri üyeliğini yapan Gülşah Saraçoğlu yaptığı paylaşım ile adeta kombin dersi verdi. Gülşah Saraçoğlu hakkında daha fazla bilgi almak isteyenler Gülşah Saraçoğlu kimdir sorusuna cevap bulmak için aramalarını sıklaştırdı.

GÜLŞAH SARAÇOĞLU AYAR VERDİ

Doya Doya Moda programını yeni sezonuyla izleyicisini karşılamaya hazırlanırken Gülşah Saraçoğlu moda dersi vermeyi sürdü. Havlu ve gözlük ile kombin yaparak çekindiği bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan Saraçoğlu; “Kıyafetinizle karşılanır karakterinizle uğurlanırsınız. Bazen bu yaşanmışlıklar içinde değişebilir. Bu yaşama havlu atmak değil de, sadece olana bitene bir daha bakmak demektir. Anlarsın ki havlu bile çokmuş” notunu düştü.

GÜLŞAH SARAÇOĞLU KİMDİR?

16 Ağustos 1982 yılında dünyaya gelen modacı Gülşah Saraçoğlu 38 yaşındadır. 1.73 metre boyunda olan Saraçoğlu Aslan burcu ve 53 kilodur. 2016 yılında mide ameliyatı olan Saraçoğlu, 80 kilodan 53 kiloya düşmeyi başararak fit görüntüsüne kavuştu. Moda sektörünün dikkat çeken isimleri arasında yerini alan Gülşah Saraçoğlu, Dilek Hanif’in asistanı olarak tasarım dünyasına hızlı bir giriş yaptı.
Kendi markasını kurduktan sonra ilk olarak Hande Yener ile çalışmaya başlayan Saraçoğlu, Nükhet Duru için kostümler hazırlamayı sürdürdü. Atölyesinde Nicole Kidman, Bülent Ersoy, Ajda Pekkan, Seda Sayan, Demet Akalın, Sibel Can ve Nazan Öncel gibi isimler için sahne kostümleri tasarladı.
2011 yılında televizyon sektörüne göz kırpan Saraçoğlu, Deniz Akkaya ve Deniz Berdan ile birlikte Sen Yeter Ki İste programını yaptı.
2010 yılında Selçuk Yeltur ile evlenen Gülşah Saraçoğlu’nun evliliği kısa sürdü. Çift 2012 yılında boşanmasına rağmen ayrı kalmaya dayanamayarak 2014 yılında yeniden nikah masasına oturdu. Gülşah Saraçoğlu’nun oğlu Aslan ise Selçuk Yeltur ile olan ikinci evliliğinden doğdu.

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