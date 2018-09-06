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Gülse Birsel'den estetik açıklaması

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.09.2018 10:54 | Son Güncelleme

Gülse Birsel, Bestyle Dergisi’ne verdiği röportajda samimi açıklamalarda bulundu.

Gülse Birsel'den estetik açıklaması

Gülse Birsel “Estetik yaptırıyor musunuz?” sorusuna cevap verdi: “Sırrım gülsuyu ve hayata pozitif bakmak diyemeyeceğim! Göz kenarı ve iki kaş arasında botoks, burnumda geçici dolgu var. Bıçaklı-makaslı işlere bulaşmadım"

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İşte röportajdan öne çıkan bölümler...

Gülse tarzı diye bir şey var? Bir kadın kendini kaç yaşlarında buluyor sence veya tarzı, tavrı nasıl oturuyor? Bunun bir yaşı var mıdır?

Yaşım kaçtı diye düşünecek pek vakit yok. Zaten düşünsen de çaresi yok. Kendini paralasan da, yaşından en fazla 8-10 yaş küçük gösterebilirsin. Ki bütün kitaplarımın özgeçmiş bölümüne koydum, google’layınca bile yaşım yazıyor. Biraz yaşımın insanı değilim evet. Ruhen o olgunlukta değilim, onu biliyorum. Zaten o ruh olgunluğunda, daha aklı başında biri; günde 14 saat, birileri gülsün diye masa başında yazmaz. Biraz çocuksuluk, biraz şuursuzluk bu.

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Moda ile aran nasıldır? Özellikle giymem değdin bir şey var mı? Bu konuda yardım alır mısın?

Dergi çıkardığım zamanlar daha iyiydim, son yıllarda pek takip edemiyorum. İyi bir kombin için 1 saat filan ayırmak lazım gibi geliyor bana. Onun için elbise artı çizme, elbise artı ayakkabı seviyorum. Gömlekti, ceketti, pantolonuydu, pantolonun bel yüksekliğiydi, onun kemeriydi filan, giremem o işlere. Filmin gala-tanıtım dönemi zordu. 2-3 hafta her gün, bazen günde 2 kere, basının karşısında veya ekranda röportajdasın. Hakan Öztürk, yarı modacılardan, yarı benim gardıroptan karışımlar yapıp hayatımı kurtardı. İyi arkadaşlar biriktirmek önemli, görüyorsun!

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Giyim tarzın hakkında tek cümle kuracak olsan bu ne olurdu?

O günkü rolüme göre!

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Anahtar Kelimeler:
Gülse Birsel estetik

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