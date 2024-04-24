Klinik Psikolog Esra Ezmeci Buket Aydın'a konuk oldu! 'Hesap ödetmeyen kadın...' yorumu sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Beyaz TV'de yayınlanan Yeni Baştan programıyla sık sık gündem olan Klinik psikolog ve yazar Esra Ezmeci sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekiyor.

İlişkiler üzerinden verdiği tavsiyelerle çok konuşulan Ezmeci sosyal medyada gelen sorulara açık açık cevap veriyor. Her paylaşımı olay olan Esra Ezmeci bu defa Buket Aydın'ın programına konuk oldu.

Programda ilişkiler üzerine konuşan Ezmeci, erkeklerin evlilikten çekindiğini, boşanmaların arttığını dile getirdi. İnternetin varlığının seçenekleri artırdığını ve artık uğraşılmadığını da söyleyen Ezmeci konuyu hesap ödemeye getirdi.

TARTIŞMANIN FİTİLİ YENİDEN ATEŞLENDİ

Buket Aydın 'Kadın olduğumu hissedeyim diye bir kavram var ya, onu biz ekarte etmeye başladık. Ben bir YouTube programı çektim. Orada hesabı kim öder diyaloğu gelişti.' diyerek, geçtiğimiz aylarda gündemi uzun süre meşgul eden tartışma konusunu yeniden gündeme getirdi.

'HESAP ÖDETYMEYEN KADIN...'

"Hesap ödetmeyen kadın aldatılmaya mahkumdur" diyen Esra Ezmeci bu sözleriyle bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Ezmeci, 'Erkek sana hiç yatırım yapmıyor. Yatırım yapmayan erkek ne oluyor? Hemen gidiyor başka kadına, seni aldatıyor. Senin için yatırım yapmamış aklında kalmıyorsun. Sana emek sarfetmemiş, sana çaba göstermemiş. Çabayla emekle kazandığı parayı senin için harcamamış. Senin kıymetin o kadar oluyor. Sonra da kadınlar 'ben neden aldatıldım, neden terk edildim?' demeyin. Para harcatmayan kadın, çok daha kolay terk edilir.' dedi.

O SÖZLERE YORUM YAĞDI

Ezmeci'nin bu sözlerine sosyal medyada; 'Erkek parası yiyeceğime aldatılırım', 'Konu yine cüzdana dayandı', 'Hesap kitlemeye yeni bahane', 'Bu nasıl bir saçmalık' gibi yorumlar yapıldı.