Gülse Birsel'den Jet Sosyete açıklaması! Jet Sosyete 3. yeni sezon hangi kanalda ve ne zaman yayınlanacak?

Geçen sezon TV8 ekranlarında yayınlanan Jet Sosyete dizisinin 3. sezonuyla dijital bir platformda yayınlanacağı açıklanmıştı. Dizinin bitmesinin ardından tatile çıkan Gülse Birsel, İstanbul'a döndü ve yeni sezon çalışmalaına başladı.
Birsel yeni sezonda PuhuTV'de ekrana gelecek olan yeni sezonu için izleyicilere güzel haberi "Toplanıp, giyinip, saçları tarayıp İstanbul’a gelme, sete gidip dekordu kostümdü filandı toplantılar yapma, seyirciye güzel “jet-sosyetik” haberler verme zamanı. (Jet Sosyete sonbaharda 50 dakika ve dijital bir platformda.)" sözleriyle duyurdu.
Jet Sosyete, yepyeni bölümleriyle Ekim'de PuhuTV'de!
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