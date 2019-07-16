MAGAZİN

Gülse Birsel'den Jet Sosyete açıklaması! Jet Sosyete 3. yeni sezon hangi kanalda ve ne zaman yayınlanacak?

DİZİ HABERLERİ  | 16.07.2019 01:14 | Son Güncelleme

Jet Sosyete'nin başarılı senaristi ve başrol oyuncusu Gülse Birsel, dizinin 3. sezon çalışmalarına başladı. Birsel yaptığı paylaşımda, Jet Sosyete'nin yeni sezonu hakkında da bilgi verdi.

Gülse Birsel'den Jet Sosyete açıklaması! Jet Sosyete 3. yeni sezon hangi kanalda ve ne zaman yayınlanacak?

Geçen sezon TV8 ekranlarında yayınlanan Jet Sosyete dizisinin 3. sezonuyla dijital bir platformda yayınlanacağı açıklanmıştı. Dizinin bitmesinin ardından tatile çıkan Gülse Birsel, İstanbul'a döndü ve yeni sezon çalışmalaına başladı.

Birsel yeni sezonda PuhuTV'de ekrana gelecek olan yeni sezonu için izleyicilere güzel haberi "Toplanıp, giyinip, saçları tarayıp İstanbul’a gelme, sete gidip dekordu kostümdü filandı toplantılar yapma, seyirciye güzel “jet-sosyetik” haberler verme zamanı. (Jet Sosyete sonbaharda 50 dakika ve dijital bir platformda.)" sözleriyle duyurdu.

gulse

Jet Sosyete, yepyeni bölümleriyle Ekim'de PuhuTV'de!

PARTNERHem kaliteli fotoğraf çekiyor, hem fiyatı mest ediyorHem kaliteli fotoğraf çekiyor, hem fiyatı mest ediyor
Güldür Güldür Show hayranlarına müjde! Güldür Güldür Show hayranlarına müjde!
Afili Aşk'ta Kerem ve Ayşe'nin romantik anları!Afili Aşk'ta Kerem ve Ayşe'nin romantik anları!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
jet sosyete jet sosyete 3. sezon ne zaman jet sosyete hangi kanalda Gülse Birsel

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Seksenler hakkında flaş gelişme!

Seksenler hakkında flaş gelişme!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Müge Anlı'yı çileden çıkaran yarışmacı!

Müge Anlı'yı çileden çıkaran yarışmacı!

Her Yerde Sen dizisinde olay banyo sahnesi! Yarı çıplak görünce...

Her Yerde Sen dizisinde olay banyo sahnesi! Yarı çıplak görünce...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
The Taste Türkiye yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

The Taste Türkiye yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Benim Tatlı Yalanım dizisine hangi oyuncu katıldı?

Benim Tatlı Yalanım dizisine hangi oyuncu katıldı?

Güldür Güldür Show yeni bölüm ne zaman? Show TV'den sürpriz karar

Güldür Güldür Show hayranlarına müjde!

Afili Aşk'ta Kerem ve Ayşe'nin romantik sahneleri! Afili Aşk 6. yeni bölüm 2. fragmanı izle

Afili Aşk'ta Kerem ve Ayşe'nin romantik anları!

Erkenci Kuş dizisine yeni oyuncu! Erkenci Kuş 48. bölüm 2. fragmanı izle!

Erkenci Kuş dizisine yeni oyuncu!

Kara Sevda'nın Amerika'daki büyük başarısı!

Kara Sevda'nın Amerika'daki büyük başarısı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.