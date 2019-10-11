Gülse Birsel'den Jet Sosyete açıklaması! Jet Sosyete yeni bölüm neden yayınlanmadı?

Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği, kadrosunda Cengiz Bozkurt, Derya Karadaş, Gülse Birsel, Sarp Apak, Hasibe Eren, Ayşenil Şamlıoğlu, Enis Arıkan, Şahin Irmak, Tuğba Çom Makar, Deniz Cengiz, Ecem Uzun ve Emre Taştekin'in yer aldığı Jet Sosyete dizisinin yeni sezon ilk bölüm yayını ertelendi. PuhuTV'de yayınlanacak olan Jet Sosyete'yle ilgili dizinin senaristi ve başrol oyuncusu Gülse Birsel açıklama yaptı.

Gülse Birsel, Barış Pınarı Harekâtı’nda şehit olan askerlerimizi ve hayatını kaybeden sivillerimizi göz önüne alarak Jet Sosyete’nin yeni sezonunun ertelendiğini aşağıdaki açıklamayla duyurdu:

"Sevgili Jet Sosyete seyircileri, aklımızda şehitlerimiz, hayatını kaybeden bebeklerimiz varken, kalbimiz mücadele içindeki kardeşlerimizle, evlatlarımızla iken bugün sezonu açamayacağımıza karar verdik. Komedi iyi gelir ama galiba bu akşam ne siz ne biz neşe ve eğlenecek gücü bulamayacağız. Affınıza sığınarak ilk bölümümüzün puhutv'deki yayınını erteliyoruz. Daha güzel bir günde görüşmek üzere"





