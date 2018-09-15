MAGAZİN

Gülse Birsel'den Jet Sosyete için yeni sezon mesajı

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.09.2018 02:14 | Son Güncelleme

Gülse Birsel'in geçen sezona damga vuran komedi dizisi Jet Sosyete, yeni sezonda TV8 ekranlarında yayınlanacak. Gülse Birsel ve Jet Sosyete oyuncuları yayınladıkları videoyla hayranlarına mesaj gönderdi.

Gülse Birsel'den Jet Sosyete için yeni sezon mesajı

Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği, başrollerini Çağlar Çorumlu, Derya Karadaş, Cengiz Bozkurt, Gülse Birsel, Sarp Apak, Bartu Küçükçağlayan, Ayşenil Şamlıoğlu, Hasibe Eren, Enis Arıkan ve Şahin Irmak’ın paylaştığı Jet Sosyete yeni sezon çekimleri sürüyor.

Gülse Birsel'in senaryosunu yazdığı ve başrolünde yer aldığı Jet Sosyete dizisi Star'dan sürpriz bir kararla TV8'e transfer olmuştu. Yeni sezon çekimleri devam eden Jet Sosyete'nin oyuncuları, dizinin hayranlarına mesaj gönderdi. Ekim ayı başında TV8 ekranlarında yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Jet Sosyete'nin senaristi ve başrol oyuncusu Gülse Birsel, sosyal medya hesabından bu videoyu paylaştı.

Acun Ilıcalı da geçtiğimiz günlerde yeni transferi Gülse Birsel'le çektiği bir selfie'yi sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
jet sosyete Gülse Birsel TV8

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