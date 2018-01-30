Gülse Birsel'den Jet Sosyete isyanı

Güçlü kadrosuyla dikkat çeken Jet Sosyete dizisinin tanıtımları geride bıraktığımız gün dönmeye başlamış ve büyük beğeni kazanmıştı.

Yeni projesi hakkında yapılan yorumları yakından takip eden Gülse Birsel, bir takipçisinin yaptığı eleştiriye yanıt verdi.

''BEN BİLE DAHA SEYRETMEDİM''

Dizinin sadece tanıtımını izleyerek bir karara varan takipçisine tepki gösteren Gülse Birsel, ''Dizi daha başlamadan seyretmiş olmanız müthiş! Ben bile daha seyretmedim. Hatta çekimler bile bitmedi'' sözlerini sarf etti.

JET SOSYETE'NİN KONUSU NE?

Birkaç hafta içinde ilk bölümüyle ekranlara gelmesi beklenen Jet Sosyete'nin konusu da belli oldu. Edinilen bilgiye göre; Jet Sosyete orta halli bir ailenin jet hızıyla sosyeteye giriş hikayesini konu alan bir komedi dizisi olacak.