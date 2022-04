Gülşen, Aleyna Tilki’nin tartışma yaratan klibini paylaştı! "Daha ne desin bu kız?"

Aleyna Tilki, geçen günlerde yaklaşık 2 senedir İngiltere ve Amerika arasında mekik dokuduğu dönemde üzerinde çalıştığı 'Take It Or Leave It' şarkısını müzikseverlerin beğenisine sundu.

Ancak Aleyna Tilki'nin yeni şarkısının klibi tartışma yarattı. Tilki'nin iç çamaşırıyla yatak odasında dans ettiği ve motorun üzerinde eteğini çıkardığı sahnelerin yer aldığı klip, kısa sürede sosyal medyanın gündemi haline geldi.

Havva Öztel, sosyal medya hesabında kızını destekleyen bir mesaj yayınladı ve eleştirilere sitem etti.

Havva Öztel paylaşımında "Birileri yapar diğerleri konuşur. Bu kalıba dikkat! İyiler yapar kötüler konuşur; bazı da kötüler yapar iyiler konuşur. Ama ayrıntı şu her zaman yapan konuşulur. Yani yapan aktif konuşan pasiftir. Sen işini yap kızım onlar konuşsun" dedi.

GÜLŞEN KAYITSIZ KALMADI!

Sahnede tercih ettiği kıyafetler ve son yayınladığı Lolipop klibiyle çok konuşulan Gülşen de Aleyna Tilki'nin yeni parçasına kayıtsız kalmadı.

Gülşen, Tilki'nin klibinden bir kesiti sosyal medya hesabına taşıdı ve "Daha ne desin bu kız?" ifadelerini kullandı.