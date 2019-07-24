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Gülşen Bubikoğlu yıllara meydan okuyor! Beğeni yağdı

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 24.07.2019 09:42 | Son Güncelleme

Türk sinemasının usta sanatçılarından Gülşen Bubikoğlu adeta yıllara meydan okuyor. Gülşen Bubikoğlu takipçileri için yaptığı paylaşımlarla gündeme geldi.

Gülşen Bubikoğlu yıllara meydan okuyor! Beğeni yağdı

Oynadığı filmlerle herkesi kendine hayran bırakan Gülşen Bubikoğlu, Instagram hesabı üzerinden paylaştığı fotoğraflarla sosyal medyayı salladı.

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından olan Gülşen Bubikoğlu 50'yi aşkın filmde oynadığı her karakterle hafızalara kazındı.

Vahşi Gelin ve Ah Nerede gibi pek çok Yeşilçam filminde rol alan Gülşen Bubikoğlu sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında...

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Bubikoğlu Instagram hesabından paylaştığı son fotoğraflarla güzelliğinden bir şey kaybetmediğini bir kez daha gösterdi.

Ancak bazı takipçilerin bu fotoğraflara itirazı oldu. Usta oyuncunun bazı hayranları estetik yaptırdığını iddia ederken bazı hayranları ise filtreleri fazla kullandığı için böyle göründüğünü söyledi. Usta oyuncunun hayranları ise Gülşen Bubikoğlu'nun 'yıllara meydan okuduğunu' söyledi.

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
hala bir başka güzel
estetiğe meydan okuyor olmasın ?
yıllar kocadı ama o hala genç
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