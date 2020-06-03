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Gülşen’den cesur karantina tasarımı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2020 15:50 | Son Güncelleme

Şarkıcı Gülşen, karantina günlerinde yaptığı paylaşımlarla dikkat çekerken hesabından paylaştığı son fotoğrafta 'moda tasarımcısı' hamuru olduğunu gösterdi.

Gülşen’den cesur karantina tasarımı!

Etkileyici ve cesur sahne kıyafetleriyle dikkatleri üzerine çeken Gülşen, karantina günlerinde yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Eşi Ozan Çolakoğlu ve çocuğuyla birlikte karantina günlerini geçiren şarkıcı bu süre zarfında yeni projeleri için çalışmayı sürdürmeyi tercih etmiş ve buna dair paylaşımlarda bulunmuştu.

Gülşen’in hesabından yaptığı son paylaşım ise onun ihtişamlı sahne kostümlerini hatırlayan takipçileri için son derece ilginç oldu.

Üzerine ‘ben yaptım’ notunu düştüğü havludan yaptığı bir kıyafet ile selfie çeken Gülşen bu cesur kareyi Instagram hesabının hikaye kısmından paylaştı.

gulsen-instagram

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