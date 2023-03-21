Gülşen'den Hadise'ye... Ünlüler Ramazan Bayramı'nda sahneden ne kadar kazanacak? Dudak uçuklatan ücretler

Ramazan Bayramı'nda sahneye çıkmaya hazırlanan ünlü isimler paraya para demeyecek. Hadise, Gülşen ve Ebru Gündeş gibi isimlerin alacakları para ortaya çıktı.

Antalya'da tek konser verecek olan Hadise ise 2,5 milyon TL kazanacak. 2. Sayfa'da yer alan habere göre, Ramazan Bayramı'nın iki gününde sahne alacak olan Gülşen 3 milyon TL, İstanbul ve Kıbrıs'ta konser verecek olan Ebru Gündeş de 3 milyon TL alacak.

Meslektaşları gibi bayramda 2 gün konser verecek olan Linet ise sahne ücretini 1,5 milyon TL olarak belirledi.

Özcan Deniz 1 milyon TL, Bülent Ersoy 2,5 milyon TL, Yıldız Tilbe 2 milyon TL, Melek Mosso ise 600 bin TL alacak.



