Gülşen'in 'Orhan Gencebay' sessizliği

Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Son dönemde giydiği iddialı sahne kıyafetleriyle en çok konuşulan kadın popçu olan Gülşen, önceki gün soluğu Levent'teki bir estetisyende aldı.

"ARTIK BU ARABAYLA BİR YERE GİTMEYECEĞİM"

Yaklaşık 2 saat kaldığı klinikten ayrılan sanatçı, maske, gözlük ve şapkasıyla tanınmakta zorlandı. Basın mensuplarını kalabalık bir şekilde gören Gülşen, "Ooo ne haber arkadaşlar? Siz nerden çıktınız? Vallahi artık bu arabayla bir yere gitmeyeceğim." diye konuştu.

GÜLŞEN'İN 'ORHAN GENCEBAY' SUSKUNLUĞU

Son dönemin en çok tartışılan konuları arasında yer alan sahne kıyafetlerine imza atan popçu, Orhan Gencebay'ın 'edep' ile ilgili sözlerine yanıt vermek istemedi.

Gülşen, yanlış anlaşıldığı ifade eden Gencebay'ın özür dilediğini hatırlatan muhabirlere karşı suskunluğunu korudu. Ünlü şarkıcı, "Arkadaşlar teşekkür ederim, kolay gelsin." demekle yetindi.

NE OLMUŞTU?

Orhan Gencebay, son dönemin tartışma konularından birisi olan sahne kıyafetleriyle ilgili "Her şeyin bir dengesi vardır, onu bulmak ve uygulamak lazım. Biz eskiden televizyonlara çıkarken smokinle çıkardık, şimdi zaman değişti. Tabii ki biz mayoyla çıkmıyoruz, biraz daha günlük kıyafetlerle çıkabiliyoruz. Bunların hepsinin düşünerek gereğinin olması lazım diyorum. Bu edeple ilgili, akılla ilgili, eserin yapısıyla ilgili, her şeyden önce insana yakışan olması lazım." demişti.

Bu açıklamaların ardından Gencebay'ın Hülya Avşar ile bir programdaki görüntüleri sosyal medyada gündem olmuştu.

"NAMUSLU GÖRÜNMEK KİMLERE KALMIŞ!"

Usta sanatçının yaptığı açıklamaların ardından Gülşen de sahne aldığı bir mekanda 'Namus' şarkısını seslendirdikten sonra "Arkadaşlar, ülkemizin şarkısı bu şarkı, ilan ediyorum. 'Namuslu görünmek kimlere kalmış!' diyerek buraya nokta koymak istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.



"ÖZÜR DİLERİM"

Konuya ilişkin konuşan Orhan Gencebay, sözlerinin Gülşen'e yönelik olmadığını belirterek, özür dilemişti.

Gencebay, "Hayatımda kimseye ne kötü bir söz söyledim ne de dedikodu yaptım. Ülkemizde herkes özgürdür. Ben 'Gülşen Hanım yanlış bir şey yaptı' demedim, demem de! Yanlış anlaşıldıysam özür dilerim. Gülşen benim evladımdır. Bu söz, ağır bir sözdür bana. Fakat yine de belli bir ölçüde hoş görebilirim. Böyle bir sözle muhatap olmayı kesinlikle istemezdim." ifadelerini kullandı.

"HÜLYA AVŞAR İLE BABA-KIZ GİBİYDİK"

Orhan Gencebay, Hülya Avşar ile görüntüleri için de şöyle konuşmuştu:

Hülya Avşar, 20 yaşında Türkiye Güzeli seçildiği zaman biz o yarışmada izleyiciydik. Güzeller güzeli Hülya'yı o zamandan itibaren çok sevdik ve çok yakın olduk. Bizim evimize sürekli gelirdi. O kadar samimiydik ki, bir baba-kız gibi, ağabey-kız gibi... Beni kızdırmaya bayılırdı. Mesela yanağımdan öpecek sanırdım, gelir ısırırdı beni. Ben de onu dizime yatırır döverdim. Hülya buna bayılıyordu. Yani bir espri bu. Zaten başka ne olabilir ki?



