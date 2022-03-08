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Gülşen kimdir, aslen nereli? Şarkıcı Gülşen kaç yaşında ve evli mi, sevgilisi var mı?

08.03.2022 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Gülşen, şarkılarıyla ve özel yaşamıyla sık sık magazin gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz haftalarda kıyafetiyle ve giyimiyle tartışmalara konu olan Gülşen'in bu kez parçasını söylediği esnada seyircilerden birinin kucağını oturması ve seyircinin Gülşen'in kalçasına tokat atması dikkat çekti. Ayrıca söz konusu kişinin, Gülşen'in yakın arkadaşı iddia edildi. Peki Gülşen kimdir, aslen nereli? Şarkıcı Gülşen kaç yaşında ve evli mi, sevgilisi mi var mı? İşte hayatı ve merak edilenler!

Gülşen kimdir, aslen nereli? Şarkıcı Gülşen kaç yaşında ve evli mi, sevgilisi var mı?

İsmi magazin gündeminde sık sık geçen Gülşen'in hayatı, yaşı ve memleketi gibi konular merak ediliyor. Gülşen'in konser esnasında parçasını söylediği sırada seyircilerden birinin kucağını oturması magazin gündeminde yine konuşulmaya başladı. Peki Gülşen kimdir, aslen nereli?

GÜLŞEN KİMDİR?

Tam ismi Gülşen Bayraktar olan Gülşen, 29 Mayıs 1976 tarihinde dünyaya gelmiştir ve Türk şarkıcı, şarkı yazarıdır. Türkiye'de liste başı olan popüler şarkıları ile birlikte günümüz Türk pop müziğinin en çok dinlenen ve satan isimlerinden biri hâline gelmiştir. Çapa'da doğup büyümüş olan Gülşen, Şehremini Anadolu Lisesi'ni bitirmiştir.

Lisenin ardından ise İstanbul Teknik Üniversitesi'nde konservatuvara girse de aynı esnada barlarda da çalıştığı için eğitimini yarıda bırakmıştır. 1995'te sahne aldığı bir barda keşfedilerek albüm teklifi alan isim Raks Müzik ile albüm anlaşması imzalamıştır.

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1996yılında ilk albümü Be Adam ile çıkış yaparak adından söz ettirse de evliliğine odaklanması sonucunda birkaç sene müzikal kariyerini geri plana atmıştır. 2004 yılında dördüncü albümü Of... Of... ile daha büyük bir çıkış yapmış ve aynı adlı hit şarkıyla hem Altın Kelebek hem de Kral TV Video Müzik Ödülü kazanmıştır. MÜ-YAP sertifikalı Yurtta Aşk Cihanda Aşk (2006) albümünden sonra satış başarılarını sürdürerek Beni Durdursan mı? (2013) albümüyle Türkiye'de yılın en çok satanı olmuştur, bunu senenin en çok satan ikinci albümü olan Bangır Bangır (2015) takip etmiştir.

"Yurtta Aşk Cihanda Aşk", "Bi' An Gel", "Yeni Biri", "Sözde Ayrılık", "Yatcaz Kalkcaz Ordayım", "Kardan Adam", "İltimas", "Bangır Bangır" ve "Bir İhtimal Biliyorum" şarkılarıyla Türkiye Resmî Listesi'nde haftalarca bir numarada kalmıştır.

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Şarkılarının yanında müzik eleştirmenlerinden olumlu geri dönüşler alan şarkı yazarı kimliğiyle de öne çıkmış olan şarkıcı Gülşen, özellikle kariyerinin erken döneminden sonra kendi yazdığı şarkıları seslendirmeye başlamıştır ve meslektaşları için liste başarıları yakalayan pek çok hit şarkı hazırlamıştır. 2015' yılında YouTube'da en çok izlenen Türk şarkıcı olurken sonraki sene tek bir video klibi iki yüz milyonun üzerinde izlenmiş olan ilk Türk şarkıcı olma unvanına erişmiştir.

Gülşen, bugüne dek altı Altın Kelebek ve dokuz Kral Türkiye Müzik Ödülü dahil olmak üzere pek çok farklı ödül kazanmıştır.

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