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Gülşen Lolipop'u paylaştı! "Queen" yorumları yağıyor

10.03.2022 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lolipop şarkısını çıkarmaya hazırlanan Gülşen'in kapak fotoğrafı sızmıştı. Gülşen pozlarını kendi sosyal medya hesabından yayınladı. Gülşen'in göğüs uçlarını minik bir aksesuarla kapadığı pozu olay oldu.

Gülşen Lolipop'u paylaştı! "Queen" yorumları yağıyor

Sahnesine gelen arkadaşının kucağına oturmasıyla olay olan Gülşen daha bu olay unutulmadan bomba bir pozla anılmaya başlandı. Lolipop adında şarkı çıkarmaya hazırlanan Gülşen'in kapak pozu sızmıştı. Gülşen sızan pozları yüksek kalitede kendi paylaştı.

Sosyal medyayı ikiye bölen Gülşen gelen tepkilere rağmen geri adım atmıyor.

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İddialı pozlarının yanında şarkısı için verdiği pozuyla olay olan Gülşen göğüslerini minik bir aksesuarla kapadı.

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Gülşen'e hayranlarından "Queen" yorumlarıyla destek yağıyor. Fotoğraf 20 dakikada 25 bin beğeni aldı.

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