Gülşen Lolipop'u paylaştı! "Queen" yorumları yağıyor

Sahnesine gelen arkadaşının kucağına oturmasıyla olay olan Gülşen daha bu olay unutulmadan bomba bir pozla anılmaya başlandı. Lolipop adında şarkı çıkarmaya hazırlanan Gülşen'in kapak pozu sızmıştı. Gülşen sızan pozları yüksek kalitede kendi paylaştı.

Sosyal medyayı ikiye bölen Gülşen gelen tepkilere rağmen geri adım atmıyor.

İddialı pozlarının yanında şarkısı için verdiği pozuyla olay olan Gülşen göğüslerini minik bir aksesuarla kapadı.

Gülşen'e hayranlarından "Queen" yorumlarıyla destek yağıyor. Fotoğraf 20 dakikada 25 bin beğeni aldı.



