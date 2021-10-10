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Gülşen sahneye transparan kıyafetle çıktı! O kareleri paylaştı

10.10.2021 23:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarzıyla her zaman gündeme gelmeyi başaran Gülşen, İzmir'deki konserine transparan bir kıyafetle çıktı. 45 yaşındaki şarkıcı, konserde çekilen fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı.

Gülşen sahneye transparan kıyafetle çıktı! O kareleri paylaştı

Ünlü şarkıcı Gülşen geçtiğimiz aylarda bir konserinde giydiği transparan sahne kıyafetiyle magazin gündemine oturmuştu. Gülşen gelen eleştirelere yanıt vererek "Ne giydiğime, ne düşündüğüme, nasıl yaşamak ve var olmak istediğime sadece ama sadece kendim karar verebilirim" demişti.
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SAHNE KIYAFETİYLE YİNE OLAY OLDU

Son olarak İzmir'de konser veren Gülşen, iddialı transparan sahne kıyafetiyle dikkatleri yine üzerine çekti.

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45 yaşındaki şarkıcı, Instagram'dan paylaştığı konser fotoğraflarına kısa sürede binlerce beğeni geldi.

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Ünlü şarkıcı, kusursuz fiziği ile adeta göz kamaştırdı.

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Gülşen'in iddialı sahne kıyafetine beğeni yağdı! Konser fotoğraflarını paylaştıktan sonra sildi!Gülşen'in iddialı sahne kıyafetine beğeni yağdı! Konser fotoğraflarını paylaştıktan sonra sildi!

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Instagram
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