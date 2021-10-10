Gülşen sahneye transparan kıyafetle çıktı! O kareleri paylaştı

Ünlü şarkıcı Gülşen geçtiğimiz aylarda bir konserinde giydiği transparan sahne kıyafetiyle magazin gündemine oturmuştu. Gülşen gelen eleştirelere yanıt vererek "Ne giydiğime, ne düşündüğüme, nasıl yaşamak ve var olmak istediğime sadece ama sadece kendim karar verebilirim" demişti.



SAHNE KIYAFETİYLE YİNE OLAY OLDU

Son olarak İzmir'de konser veren Gülşen, iddialı transparan sahne kıyafetiyle dikkatleri yine üzerine çekti.

45 yaşındaki şarkıcı, Instagram'dan paylaştığı konser fotoğraflarına kısa sürede binlerce beğeni geldi.



Ünlü şarkıcı, kusursuz fiziği ile adeta göz kamaştırdı.





