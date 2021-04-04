Gülşen son haliyle Serenay Sarıkaya'ya benzetildi

Gülşen, 2016 yılında aranjör Ozan Çolakoğlu ile nikah masasına oturmuştu. Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan Gülşen ve Ozan Çolakoğlu, 2017'de oğulları Azur Benan'ı kucaklarına almanın sevincini yaşamıştı.

Son olarak şortlu ev halini "Yeni şarkımı hemen şimdi dinletebilsem" ve "Böyle güzel olmasam" notlarını düşerek paylaşan güzel şarkıcı, sosyal medya kullanıcıları tarafından Serenay Sarıkaya'ya benzetildi.

Paylaşımın ardından sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına giren 44 yaşındaki Gülşen'in güzellik sırları merak konusu oldu.

