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  4. Gülşen son haliyle Serenay Sarıkaya'ya benzetildi

Gülşen son haliyle Serenay Sarıkaya'ya benzetildi

04.04.2021 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fit halleri ile sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı Gülşen, son haliyle oyuncu Serenay Sarıkaya'ya benzetildi. Mini şortlu ev haliyle sosyal medyada gündem olan Gülşen, dikkatleri üzerine çekti.

Gülşen son haliyle Serenay Sarıkaya'ya benzetildi

Gülşen, 2016 yılında aranjör Ozan Çolakoğlu ile nikah masasına oturmuştu. Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan Gülşen ve Ozan Çolakoğlu, 2017'de oğulları Azur Benan'ı kucaklarına almanın sevincini yaşamıştı.

Son olarak şortlu ev halini "Yeni şarkımı hemen şimdi dinletebilsem" ve "Böyle güzel olmasam" notlarını düşerek paylaşan güzel şarkıcı, sosyal medya kullanıcıları tarafından Serenay Sarıkaya'ya benzetildi.

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Paylaşımın ardından sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına giren 44 yaşındaki Gülşen'in güzellik sırları merak konusu oldu.

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Serenay Sarıkaya
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