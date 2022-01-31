Gülşen son konserinden paylaştı! "Her seferinde başka güzelsin"

Gülşen konserlerine ve iddialı seçimlerine devam ediyor. Gülşen, kendisine gelen eleştirilere, "Hiçbir sıfatın kölesi değilim, kimseye ait değilim" diyerek yanıt vermişti. Ünlü şarkıcı, bu kez siyah elbise seçimiyle öne çıktı.

Derin yırtmaçlı ve dekolteli elbisesini aynı renk çizmeleriyle kombinleyen şarkıcı, cesur görünümüyle yine adından söz ettirmeyi başardı. Konserden fotoğrafları 1,7 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınlamayı ihmal etmeyen ünlü isim, gönderilerine, "Her seferinde başka güzelsin Bursa..." ifadelerini not düştü. Gülşen'in paylaşımı kısa sürede 86 binden fazla beğeni aldı.

Gülşen'e ilk yorum Simge'den geldi. Şarkıcı Simge Gülşen'e "Fıstığım benim" yazdı. Gülşen'in takipçileri ise şarkıcıya "Her seferinde başka güzelsin" yazdı.



