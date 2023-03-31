'Gülşen ülkeye dönmek için seçim sonucunu bekliyor' iddiası! Milletvekilliği teklifi geldi mi?

İmam hatiplilere yönelik söylediklerinden dolayı hapis yatan ve bir süre de ev hapsinde kalan Gülşen, ev hapsi kalktıktan sonra İspanya'daki oğlu Azur'un yanına gitmişti.

Tutuklanmasından sonra sahnelerini iptal eden ve çok az sahneye çıkan Gülşen'e CHP'den milletvekili adaylığı teklifi götürüldüğü iddia edildi. Şarkıcının avukatından iddiaya cevap gecikmedi.

"SEÇİM SONUCUNA GÖRE ÜLKEYE GELECEK"

Sosyal medyada POPBizde hesabının paylaşımında, Gülşen'in avukatı iddialara göre, "Gülşen siyaseti düşünmüyor ve yerinin meclis değil sahne olduğunun altını çiziyor. Sanatçı seçimlere kadar Türkiye'ye gelmeyecek ve seçim sonuçlarına göre ülkeye dönüp dönmeyeceğine karar verecek" dedi.

Gülşen'den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.



