Gülşen yeni imajını takipçileriyle paylaştı

Gülşen, geçtiğimiz günlerde eşi Ozan Çolakoğlu ve oğulları Azur Benan ile Bodrum'a tatile gitti. Ünlü şarkıcı, ardından Kıbrıs'a konser vermeye gitmişti.

Yaz aylarına şarkılarıyla damga vuran Gülşen, konserlerine hız kesmeden devam ediyor. Uzun süredir saçları siyah renk olan Gülşen, imaj değiştirdi. Sevilen şarkıcı, kısa saçlarını daha kısa kestirip, sarı renge boyadı. Gülşen, yeni imajını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Geçtiğimiz ay 42 yaşına basan şarkıcının yeni imajı ise sevenlerinden tam puan aldı.





