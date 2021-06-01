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Gülsim Ali İlhan ve Durul Bazan aşkı belgelendi!

01.06.2021 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Diriliş Ertuğrul' dizisiyle ünlenen Gülsim Ali İlhan'ın kendisinden 22 yaş büyük meslektaşı Durul Bazan ile aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. İkilinin aşkı belgelendi.

Gülsim Ali İlhan ve Durul Bazan aşkı belgelendi!

'Gönül Dağı' adlı dizide Berk Atan ile birlikte başrolü paylaşan Gülsim Ali İlhan'ın kendisinden 22 yaş büyük meslektaşı Durul Bazan ile aşk yaşadığını iddia edilmişti. İkilinin aşkı belgelendi.

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GÖZLERDEN UZAK AŞK YAŞIYORLAR

SnobMagazin'de y er alan habere göre, ilişkilerini sessiz sedasız yaşamayı tercih eden İlhan ile Bazan’ın yaz tatilinde bir dondurmacı da çekilmiş karelerine ulaşıldı. Durul Bazan, geçtiğimiz haftalarda Gülsim Ali İlhan'ın başrolünde yer aldığı Gönül Dağı dizisinin Eskişehir'deki setine gitmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Gülsim Ali
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
bunlar yapınca aşk başkası yapınca rezil diyorlar yersen
gitti o güzelim kız ne buldun bu adamda o kadar deleanli adam varken
müge ablam bak kaç yaş var arada bunlara da bir sözünüz olsa keşke garip Gureba olunca herkes herşeyi unutup baltayla koşuyor vesselam

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