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  4. Gülsim Ali'nin Gönül Dağı itirafı tepki çekti! "Diziden ayrılmak isterken düşünseydin..."

Gülsim Ali'nin Gönül Dağı itirafı tepki çekti! "Diziden ayrılmak isterken düşünseydin..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
19.02.2024 11:30 | Son Güncelleme:
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Gönül Dağı'nın Dilek'i olarak öne çıkan Gülsim Ali İlhan diziden aniden ayrılma kararı alınca şoke etmişti. Oyuncunun geçtiğimiz günlerde katıldığı yayında yaptığı itiraf ise Gönül Dağı hayranlarını kızdırdı.

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı’nda Dilek karakterine hayat veren Gülsüm Ali İhan’ın, diziden ani ayrılışı herkesi şaşırtmıştı.

Gülsüm Ali çekimlerin şehirden uzak olması sebebiyle zorlandığını söyleyerek diziden ayrılması iddiasıyla gündeme geliyordu. Oyuncunun o dönemin popüler dizilerinden birinden de teklif aldığı iddiası vardı.

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Diziden ayrılmasıyla ilgili Birsen Altuntaş'a aylar sonra konuşan Gülsim Ali, "Güzel bir sahneyle o çocuğa dokunmak isterdim. Taner’in, Dilek’in mutluluğunu oğullarıyla görmek isterdim. Hikâyeleri yarım kaldı. Masaldı o" dedi.

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Gönül Dağı seyircisi ise bu açıklamalardan rahatsız olarak Gülsüm Ali'ye sert çıktı. Bazı kullanıcılar "Saygısızlık bu ya hem git hem de yarım kaldı de", "Diziden ayrılmak isterken düşünseydin...", "Sen çıkarken hikâyem de bitti demedin mi?" diyerek oyuncuya tepki gösterdi.


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Gülsim Ali gönül karakteri
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