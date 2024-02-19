Adada öpüşme itirafı gündeme damga vurmuştu! Ayşe Yüksel'in son paylaşımı kafaları karıştırdı

Survivor 2021 sezonunun yanı sıra 2022 All Star kadrosunda da performansı ile yer alan Ayşe Yüksel yarışma sonrasında cesur pozlarıyla dikkat çekiyordu. Aleyna Kalaycıoğlu ile yaşadıklarıyla da gündeme gelen Ayşe Yüksel Survivor All Star'a mı dönüyor?

"İçinde kalan söylemek istediğin bir şey var mı?" sorusuna "Adada öpüştüğünü duyduğumuz insanların, dışarıdaki tutumunun neden devam etmediği ve halkın bundan haberdar olmayışı tabii ki benim içimde kalan şeylerden" yanıtını vererek uzun süre gündemde olan Ayşe Yüksel son paylaşımıyla dikkat çekti.

Survivor All Star'a Acun Ilıcalı'nın dahil ettiği isimlerden biri olma ihtimali bulunan Ayşe Yüksel "Son Türk kahvemiz" paylaşımıyla iddiaları alevlendirdi.

Ayşe Yüksel'in paylaşımı sonrası "Adada fırtına gibi esecek", "Eyvah Aleyna düşünsün şimdi", "Ya kesin gidiyor" yorumları yapıldı.







