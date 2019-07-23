YEMEK

Gümüşhane'nin vazgeçilmez lezzeti Siron

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 23.07.2019 14:00 | Son Güncelleme

Gümüşhane'de yoğurt veya süzmeyle yapılarak tereyağlı, cevizli sosuyla servis edilen kentin yöresel lezzetlerinde siron, hafif olması nedeniyle yaz mevsiminin vazgeçilmez tatları arasında bulunuyor.

Gümüşhane Özdenoğlu Konağında, Zigana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri bir yandan aşçılık eğitimi alırken, kentin yöresel lezzetlerini de konağın misafirleriyle buluşturuyor.

Özdenoğlu Konağı Usta Öğreticisi Nur Üçüncü, pişirilmiş yufkanın sıcakken katlanıp kesilmesi ve ardından fırınlanmasıyla kurutulduktan sonra yoğurt yardımıyla ıslatılarak tereyağlı, cevizli sosuyla servis edilen sironun, hafif olması nedeniyle yaz mevsiminde bolca tüketildiğini söyledi. Üçüncü, sironun kış aylarında ev kadınları tarafından yapılarak stoklandığını belirtti. Sironun yaz aylarında bolca tüketildiğini ifade eden Üçüncü, "Siron kış aylarında yapılan ve stoklanan Gümüşhane yöresine özgü bir yiyecektir. Bizde siron olarak geçer, Bayburt’ta ise ziron. Bizden farklı ise acı sos ile yapılmasıdır. Sironun hamuru, un, su ve tuzdan yapılır. İnce bir hamur açılır, pişirilir. Bir bez arasında biraz bekletilen, yufka oval bir şekilde sarılıp, kesilme işlemi yapılarak tepsilere dizilir. İsteğe göre güneşte veya fırında kurutulur. Oda sıcaklığında kurutanlarda vardır" dedi.

Sironun ilk önce bakır bir kap içine dizildiğini anlatan Üçüncü, “Sıcak su döker ve üzerine bir kapak kapatırız. Yumuşamışını bekleriz. Yumuşadıktan sonra üzerine yoğurt, süzme veya çökelek sulandırılıp üzerine dökülür. Tereyağı yakılır, üzerine ilave edilir. İsteğe göre sadece tereyağıyla yenilir ya da cevizle de yenilebilir” diye konuştu.

Konağın usta öğreticilerinden Sevilay Kurt da sironun kışın pek fazla olmasa da yazın çok fazla ilgi gören bir ara sıcak yiyeceği olduğunu kaydederek, "Gümüşhanemize özgü bir yiyecektir. İl dışından gelen misafirlerimiz çok ilgi gösteriyor, yoğurtlu bir ara sıcak olduğu için. Hem serinletici, hem de hafif bir yiyeceğimizdir. Yoğurtlu ve süzmeyle yapıldığı için yazın daha çok rağbet görüyor. Dışardan gelip, özellikle siron yemek isteyen misafirlerimiz de var. Sarımsaklı ve bol tereyağlı da tüketenler de var. Tercihe göre her şekilde sunumuz var" ifadelerini kullandı.

Evde yapmak isteyenler için siron tarifi:

Malzemeler

3 adet kuru yufka (sacda pişirilmiş olan tercih edilir)

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Sulandırılmış Sarımsaklı Süzme Yoğurt İçin:

2 su bardağı süzme yoğurt

2 diş sarımsak

1,5 su bardağı su

1 çay kaşığı tuz

Tereyağlı Sos İçin:

1 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

Yapılışı

Kuru yufkayı kırarak bir borcama dizin. Yufkanız günlük ise ucundan başlayarak rulo haline getirin ve 3 cm aralıklarla kesin. Kestiğiniz halkaları dik şekilde fırın tepsisine dizin ve 20 dakika kadar kızartın.

Bir tavada tereyağını eritip kıymayı kavurun. Tuz ve karabiberi ekleyip ocaktan alın.

Diğer tarafta süzme yoğurt, tuz ve sarımsakları bir kapta karıştırın.

Fırında kızaran yufkaları alın ve üzerine hazırladığınız bu yoğurtlu karışımı dökün. Sonra yeniden fırına verin ve 10 dakika daha pişirin.

Sonrasında fırından çıkan yufkaların üzerine hazırlanan kıymayı ve erimiş tereyağını dökün ve servis edin.


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