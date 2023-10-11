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Gün ışığı nasıl yazılır, gün ışığı yazımı nasıl olmalıdır? Gün ışığı ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

06.10.2023 19:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilimiz sözcük sayısı yönünden çok zengin bir dil olarak bilinmektedir. Dilimizde yer alan kelimeleri kullanılırken doğru bir şekilde yazmak ve söylemek oldukça önemlidir. Yazımında en ufak bir hata yaptığımız sözcükler tümüyle cümlenin ya da metnin yapısını olumsuz yönde etkileyebilir. Türkçemizde birçok sözcüğün yazımında hata görülür. Bu sözcükler arasında gün ışığı kelimesi de yer almaktadır. Peki, gün ışığı ifadesinin TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Gün ışığı kelimesi dilimizde sıklıkla kullanılan sözcüklerden biridir. Türkçemizi güzel kullanmak için sözcüklerin yazımı hakkında fikir sahibi olmamız gerekir. Bu konuda bize rehberlik eden tek güvenilir kaynak ise Türk Dil Kurumunun resmi sitesi olan güncel yazım kılavuzudur. Gün ışığı yazımı ile alakalı en doğru bilgilere ulaşmak için bu siteden faydalanılmaktadır. Ayrıca bu site içerisinde kelimelerin doğru okunuş stillerini de sesli olarak duymak mümkündür.

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Gün ışığı nasıl yazılır?

Gün ışığı kelimesi gerek günlük konuşmalarda gerekse yazılı iletişimlerde karşımıza çıkan sözcükler arasında yer alır. İki kelimeden meydana gelen bu sözcüğün yazımında sıklıkla hataya düşülmektedir. Bu hataları düzeltmek için ise Türk Dil Kurumunun kelime sorgulama fırsatı sunan sözlük sitesi ziyaret edilir. Bu site aracılığıyla yalnızca kelimelerin doğru yazımına değil, hem nasıl okunduğuna hem de anlamına ulaşmak mümkündür. Bu bağlamda gün ışığı TDK’ye göre manası şu şekildedir:

  • (İsim) Gündüz vakti güneşin gönderdiği ışınlardan meydana gelen ışık, aydınlık.
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Gün ışığı ayrı mı yazılır?

Gün ışığı adından da belli olduğu üzere güneş ışığını ifade etmek için kullanılmaktadır. Dil bilgisinde iki sözcükten meydana gelen birçok birleşik kelime bulunur. Bu kelimelerin bazıları ayrı yazılıp kullanılırken bazıları ise bitişik yazılır. Gün ışığı da yazımında sık sık çelişkiye düşülen sözcüklerden biridir. Bu yüzden gün ışığı bitişik mi yazılır konusu büyük önem taşır. Birleşme esnasında sözcüklerde herhangi bir mana değişimi yaşanmıyorsa bu kelimeler ayrı yazılarak kullanılır. Yani gün ışığı sözcüğünün “günışığı” şeklindeki bitişik kullanımı doğru değildir. Bu kelime Türk Dil Kurumuna göre her daim “gün ışığı” şeklinde ayrı olarak yazılmalıdır. Buna göre gün ışığı doğru yazılışı şu şekildedir:

  • Gün ışığı (doğru kullanım)
  • Günışığı (yanlış kullanım)
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