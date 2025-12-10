Günay Güvenç oyuna girdi, 6 saniyede golü yedi! Geceye damga vuran an

Galatasaray’ın Monaco deplasmanında yaşadığı 1-0’lık mağlubiyet, sahadaki oyun kadar yaşanan ilginç anlarla da gündeme oturdu. Sarı-kırmızılılarda sakatlık kervanına biri isim daha katıldı. Maçta oynadığı süre boyunca başarılı kurtarışlara imza atan bir de penaltı çıkartan Uğurcan Çakır sakatlık yaşadı.

OYUNA GİRERKEN GERGİNLİK YAŞADI

Oyuna devam edemeyen Uğurcan'ın yerine oyuna giren Günay Güvenç, sahaya adım atmadan önce rakip teknik direktör Sébastien Pocognoli ile kısa süreli bir gerginlik yaşadı.

Kenardaki tartışmanın yankıları sürerken, tecrübeli kalecinin maçtaki ilk anları sosyal medyanın da en çok konuşulan konuları arasına girdi.

6 SANİYE SONRA GOLÜ YEDİ

Dakikalar 67:29’u gösterirken oyuna dahil olan Günay, Monaco’nun kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken topa engel olamadı. Sadece 6 saniye sonra, 67:35’te kalesinde golü gören deneyimli file bekçisi büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Golün ardından hem tribünlerde hem sosyal medyada yoğun bir reaksiyon oluşurken, pozisyonun tekrarları kısa sürede milyonlara ulaştı.

GECEYE DAMGA VURDU

Galatasaray cephesi golün talihsizlik olduğunu belirtirken, Günay’ın oyuna giriş anı gecenin en çok paylaşım yapılan olaylarından biri oldu.

STATTAN AYRILIRKEN MORALSİZDİ

1-0 biten maçın ardından Güvenç'in stattan ayrılırken moralsiz olduğu görüldü.