SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Günay Güvenç oyuna girdi, 6 saniyede golü yedi! Geceye damga vuran an

Uğurcan Çakır’ın sakatlığı sonrası sahaya giren Günay Güvenç, Monaco deplasmanında önce teknik direktör Pocognoli ile tartıştı, ardından sadece 6 saniye içinde topu ağlarında gördü.

Günay Güvenç oyuna girdi, 6 saniyede golü yedi! Geceye damga vuran an
Devrim Karadağ
Günay Güvenç

Günay Güvenç

TR Türkiye
Yaş: 34 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray’ın Monaco deplasmanında yaşadığı 1-0’lık mağlubiyet, sahadaki oyun kadar yaşanan ilginç anlarla da gündeme oturdu. Sarı-kırmızılılarda sakatlık kervanına biri isim daha katıldı. Maçta oynadığı süre boyunca başarılı kurtarışlara imza atan bir de penaltı çıkartan Uğurcan Çakır sakatlık yaşadı.

Günay Güvenç oyuna girdi, 6 saniyede golü yedi! Geceye damga vuran an 1

OYUNA GİRERKEN GERGİNLİK YAŞADI

Oyuna devam edemeyen Uğurcan'ın yerine oyuna giren Günay Güvenç, sahaya adım atmadan önce rakip teknik direktör Sébastien Pocognoli ile kısa süreli bir gerginlik yaşadı.

Kenardaki tartışmanın yankıları sürerken, tecrübeli kalecinin maçtaki ilk anları sosyal medyanın da en çok konuşulan konuları arasına girdi.

Günay Güvenç oyuna girdi, 6 saniyede golü yedi! Geceye damga vuran an 2

6 SANİYE SONRA GOLÜ YEDİ

Dakikalar 67:29’u gösterirken oyuna dahil olan Günay, Monaco’nun kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken topa engel olamadı. Sadece 6 saniye sonra, 67:35’te kalesinde golü gören deneyimli file bekçisi büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Golün ardından hem tribünlerde hem sosyal medyada yoğun bir reaksiyon oluşurken, pozisyonun tekrarları kısa sürede milyonlara ulaştı.

İlginizi Çekebilir

10 bin kez simüle edildi! Galatasaray'ın sıralaması belli oldu!

10 bin kez simüle edildi! Galatasaray'ın sıralaması belli oldu!

 Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'ya yenildik! Fransa'da kötü gece

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'ya yenildik! Fransa'da kötü gece

 Ne yaptın İlkay Gündoğan! Monaco'ya karşı net kaçırdık

Ne yaptın İlkay Gündoğan! Monaco'ya karşı net kaçırdık

 Uğurcan Çakır penaltıyı kurtardı! Monaco'ya geçit vermedi

Uğurcan Çakır penaltıyı kurtardı! Monaco'ya geçit vermedi

GECEYE DAMGA VURDU

Galatasaray cephesi golün talihsizlik olduğunu belirtirken, Günay’ın oyuna giriş anı gecenin en çok paylaşım yapılan olaylarından biri oldu.

STATTAN AYRILIRKEN MORALSİZDİ

1-0 biten maçın ardından Güvenç'in stattan ayrılırken moralsiz olduğu görüldü.

Günay Güvenç oyuna girdi, 6 saniyede golü yedi! Geceye damga vuran an 3

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şahan Gökbakar'dan Galatasaray yönetimine ağza alınmayacak sözler!Şahan Gökbakar'dan Galatasaray yönetimine ağza alınmayacak sözler!
Okan Buruk'tan Osimhen'e taş: "75 milyon Euro'ya transfer ettik"Okan Buruk'tan Osimhen'e taş: "75 milyon Euro'ya transfer ettik"
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Günay Güvenç galatasaray monaco şampiyonlar ligi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 7 isim gözaltına alındı

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 7 isim gözaltına alındı

Belediye Başkanı Durbay yoğun bakıma alındı

Belediye Başkanı Durbay yoğun bakıma alındı

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'ya yenildik! Fransa'da kötü gece

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'ya yenildik! Fransa'da kötü gece

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter yakalandı! Yurt dışına kaçma hazırlığı yapıyordu

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter yakalandı! Yurt dışına kaçma hazırlığı yapıyordu

'5 haneli rakam görülebilir'

'5 haneli rakam görülebilir'

Asgari ücretliye 'Dışarıya sızan' deyip detayı verdi

Asgari ücretliye 'Dışarıya sızan' deyip detayı verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.