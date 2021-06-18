Günaydın mesajları! Sevgiliye, erkek arkadaşa, komik ve anlamı günaydın mesajları!

Sabah saatlerinde sevgiliye, erkek arkadaşa gönderilecek günaydın mesajları araştırılıyor. En romantik, güzel, komik mesajları araştırıp haberimizde sizler için derledik. İşte sevgiliye, erkek arkadaşa, komik ve anlamı günaydın mesajları!

GÜNAYDIN MESAJLARI! SEVGİLİYE, ERKEK ARKADAŞA, KOMİK VE ANLAMLI GÜNAYDIN MESAJLARI!

Uyanır uyanmaz gelirsin aklıma, bir güneşe bakarım birde duvardaki bana gülen fotoğrafına, benim için en güzel gün seninle uyandığım günlerdir sevgilim, günaydın sana.

Günaydın yüreğime yağmur gibi yağan, gece mi yıldız yıldız bezeyen, karanlığımı dolunay gibi aydınlatan aşkım, günaydın…

Sabah olsun diye herkes güneşin doğmasını beklerken, zavallı güneş de senin uyanmanı bekliyor! Günaydın gün ışığım, biricik aşkım!

Sen benim yıldızımsın, güneşim olduğun gibi, sen benim bitmeyen günlerimsin tıpkı bugün olduğu gibi, günaydın sevgilim günaydın benim en güzel günüm.

Seni sevmek güneşe dokunmak gibi, sana bakınca eriyor içimdeki buz kütleleri, her günüm seninle başlar, seninle yaşanır ancak bu hayat, günaydın aşkım.

Ellerimiz uzak olsada birbirinden, gönüllerimiz bir, şuan gözlerine bakamasamda güneşin ışığı avutur beni sensizliğimde, günaydın biriciğim benim..