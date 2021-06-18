Günaydın mesajları! Sevgiliye, erkek arkadaşa, komik ve anlamı günaydın mesajları!

Sabah saatlerinde sevgiliye, erkek arkadaşa gönderilecek günaydın mesajları araştırılıyor. En romantik, güzel, komik mesajları araştırıp haberimizde sizler için derledik. İşte sevgiliye, erkek arkadaşa, komik ve anlamı günaydın mesajları!
Uyanır uyanmaz gelirsin aklıma, bir güneşe bakarım birde duvardaki bana gülen fotoğrafına, benim için en güzel gün seninle uyandığım günlerdir sevgilim, günaydın sana.
Günaydın yüreğime yağmur gibi yağan, gece mi yıldız yıldız bezeyen, karanlığımı dolunay gibi aydınlatan aşkım, günaydın…
Sabah olsun diye herkes güneşin doğmasını beklerken, zavallı güneş de senin uyanmanı bekliyor! Günaydın gün ışığım, biricik aşkım!
Sen benim yıldızımsın, güneşim olduğun gibi, sen benim bitmeyen günlerimsin tıpkı bugün olduğu gibi, günaydın sevgilim günaydın benim en güzel günüm.
Seni sevmek güneşe dokunmak gibi, sana bakınca eriyor içimdeki buz kütleleri, her günüm seninle başlar, seninle yaşanır ancak bu hayat, günaydın aşkım.
Ellerimiz uzak olsada birbirinden, gönüllerimiz bir, şuan gözlerine bakamasamda güneşin ışığı avutur beni sensizliğimde, günaydın biriciğim benim..
Bir sana bir de sabah uykusuna doyamadım günaydın.
Bir sana, bir de sabah uykusuna hastayım. Hangisini seçsem diye hep ikilemdeyim.
Yeni bir gün bugün gülümse, tüm güzellikler başlayacak bugün ile. Günaydın hayırlı günler.
Rüyalarımın sahibi sensin. Uykumdan uyanınca adın yankılanır odamda. Sabah güneşi usulca doğarken, bu mesajı yolluyorum sana… Günaydın sevgilim.
Rüyalarımın sahibi sensin, uykumdan uyanınca adın yankılanır odamda, sabah güneşi usulca doğarken, bu mesajı yolluyorum sana günaydın hayatımın anlamı.
Uyanır uyanmaz gelirsin aklıma, bir güneşe bakarım bir de bana gülen fotoğrafına… Benim için en güzel gün seninle uyandığım gündür sevgilim, günaydın sana.
En tatlı sabahlar çoko kremle başlar diyorlar ama yanlış en tatlı sabahlar benimle başlar günaydın aşkımm…
Sabah olsun diye herkes güneşin doğmasını beklerken, zavallı güneş de senin uyanmanı bekliyor! Günaydın gün ışığım, biricik aşkım!
Dünyanız mutIu hayaIIeriniz tatIı oIsun. GönIünüze huzur doIsun mutIuIukIar ömrünüzce, her şey gönIünüzce oIsun. Günaydın.
Seni sevmek güneşe dokunmak gibi, sana bakınca eriyor içimdeki buz kütleleri. Her günüm seninle başlar, seninle daha da güzel hayat, günaydın aşkım.
Mutlulukların peşinizi bırakmadığı, üzüntülerin sana yaklaşamadığı güzel bir gün dilerim. Günaydın.
Yeni bir gün bugün gülümse, tüm güzellikler başlayacak bugün seninle.
Nasıl ki çiçekler sever doğayı, nasıl ki dünya sever evreni, nasıl ki gökyüzü sever yıldızları... İşte ben de seni bu devasa şekilde öyle severim. Sen benim canımsın! Ruhumun sahibi, huzurumun sebebisin. Günaydın biriciğim.
Mutlulukların aşkımızla bütünleştiği, üzüntülerin kıyılarımıza ulaşmadığı, aşkın en güzel halinin bize yakıştığı güzel bir güne merhaba diyelim mi sevgilim?
İyi insanları hepsine Günaydın. Diğerleri uyanmasa da olur.
Keşke her sabah alarm çaldığında polisler kapıyı kırıp yat yat dese de geri yatsak.
Güzel bir uyku çekmemi sağlayan, annemin biricik elleri ile yapmış olduğu yastık, yorgan ve döşeğe gece boyu desteklerinden dolayı teşekkür ederim.
Uyan da balığa gidelim diyemiyorum çünkü Balık sezonu kapandı, günaydın.
Aşık olamıyor musunuz? Sevgiliniz mi yok? Sabahları günaydın mesajları alamıyor musunuz? E ölün bir zahmet, ne diye yaşıyorsunuz lan?
Eskiden sabahları günaydın mesajları gelirdi, şimdi nesine, iş bankası, burberry, swatch, turkcell… Her şey para Olmuş…
Dünyanın en güzel cümlesi seni seviyorum diyorlar ya yalan dünyanın en güzel cümlesi bırak biraz daha uyuyayım. Günaydın…
Okula gidenlere günaydın, işe gidenlere daha çok günaydın, boş gezenlere ise daha gün aymadı. Bu saatte aymaz.
Günaydın arkadaşım, uyan artık sabah oldu, horlaya horlaya bir hal oldun yeter artık bizdeki de can…
Uyandığında az daha uyusam bir şey olmaz deyip uyuyan ve gideceği yere geç kalan ardından koşar adımlarla uykulu uykulu evden çıkan herkese günaydın…
Severek ayrılanlar deyince aklıma sadece yastık ve yorganım geliyor. Hepinize Günaydın
Günaydın. La kimse yok mu? Kendimi komşular görmesin diye çamaşır ipinin en arkasına asılan dantelli don gibi hissediyorum.
Günaydın, sabah sabah bela mısın sen ya diyenlere, oooo sen bana mesaj atar mıydın diyenlere, ulan daha yatacaktım of ya diyenlere günaydın…
Yastık savaşı yapalım mı? neyle dersen, sen sehpayı al ben kapıyı söküp geliyorum: günaydın canım
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