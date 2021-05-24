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GÜNCELLEME - Adana'da biri otomobil içerisinde diğeri arazide iki kadın silahla vurulmuş halde ölü bulundu

24.05.2021 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jandarma olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı GÖZALTI BİLGİSİ EKLENDİ

Adana'nın Kozan ilçesinde iki kadının silahla vurulmuş halde ölü bulunmasıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Eskikabasakal Mahallesi Müftü Mustafa Sokak kanal mevkisinde park halindeki otomobilin durumundan şüphelenen vatandaşlar jandarmaya bilgi verdi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler yaptıkları incelemede, mermi izleri bulunan otomobilin içerisindeki başında ve vücudunda ateşli silah yarası olan kadının öldüğünü belirledi.

Bölgede inceleme yapan ekipler, otomobilin yaklaşık 100 metre gerisinde boş arazide başında ve vücudunda ateşli silah yarası olan bir kadın cesedi daha buldu.

Yapılan incelemenin ardından cesetler, önce Kozan Devlet Hastanesi'ne, ardından kesin ölüm sebeplerinin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Yapılan araştırma sonucu otomobil içerisindeki cesedin Tuğçe Duman'a (27), boş arazideki cesedin de Suriye uyruklu Melek Elşemo'ya (24) ait olduğu tespit edildi.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili yaptıkları çalışma sonucu 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

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