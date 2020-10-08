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GÜNCELLEME - Eskişehir'de cinayet

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 08.10.2020 17:21 | Son Güncelleme

Borç meselesi yüzünden tartıştığı iş ortağını tabancayla öldüren şüpheli tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de tartıştığı iş ortağını silahla öldüren zanlı tutuklandı.

Yenidoğan Mahallesi Buluş Sokak'taki apartmanın 4. katında yaşayan ve müteahhitlik yaptığı öğrenilen Muhammet A. (48) ile iş ortağı Servet T. (52) arasında borç meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu Servet T, evde bulunan tabancayla Muhammet A'yı başından vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, Muhammet A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Şüpheli Servet T, Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince suç aleti tabancayla yakalandı.

Kavga sırasında vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Servet T, polis eşliğinde 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesinde tedavi edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan zanlı, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, gözaltına alınan Servet T'nin, ifadesinde "Muhammet ile alacak verecek meselesi yüzünden tartıştık. Eline aldığı içki şişesiyle başıma vurdu. Ben de odamdan tabancayı aldım. Boğuşma sırasında patladı, ben öldürmedim." dediği öğrenildi.

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