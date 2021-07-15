YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. GÜNCELLEME - Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

GÜNCELLEME - Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

15.07.2021 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GÜNCELLEME - Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Hatay'ın Antakya ilçesinde, Habib-i Neccar Dağı'ndaki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Yüksek rakımdaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen söndürme helikopteri, 6 arazöz, 5 su tankı ve 30 Orman İşletme Müdürlüğü çalışanı, alevlere müdahale etti.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
13 yaşındayken 29 kişinin cinsel istismarına uğradı!13 yaşındayken 29 kişinin cinsel istismarına uğradı!
Herkesin ihtiyacına göre tatil ETS’de!Herkesin ihtiyacına göre tatil ETS’de!
İskenderunspor, Jan Olde Riekerink ve Ümit Karan'la 3 yıllık sözleşme imzaladıİskenderunspor, Jan Olde Riekerink ve Ümit Karan'la 3 yıllık sözleşme imzaladı
Anahtar Kelimeler:
yangın Hatay

Hatay Namaz Vakitleri 15 Temmuz Perşembe

İmsak
03:44
Sabah
05:23
Öğle
12:46
İkindi
16:35
Akşam
20:00
Yatsı
21:32

Hatay Nöbetçi Eczaneler15 Temmuz Perşembe

Akbay Eczanesi
Antakya
Cem Eczanesi
Antakya
Daraoğlu Eczanesi
Antakya
Günal Eczanesi
Antakya
Belen Eczanesi
Iskenderun
Hayat Eczanesi
Iskenderun
Kanatlı Eczanesi
Iskenderun
Tümünü Göster
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Mardin'de babasına ait 39 bin doları alıp il dışına kaçmak istediği iddia edilen genç kız yakalandı

Mardin'de babasına ait 39 bin doları alıp il dışına kaçmak istediği iddia edilen genç kız yakalandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kars'ta görüntülemeye çalıştığı bozayı tarafından kovalanan kişi düşerek yaralandı

Kars'ta görüntülemeye çalıştığı bozayı tarafından kovalanan kişi düşerek yaralandı

Tunceli'de uzman çavuş trafik kazasında hayatını kaybetti

Tunceli'de uzman çavuş trafik kazasında hayatını kaybetti

Konya'da Büyükşen çiftinin 3 yıl önce öldürülmesine ilişkin 24 şüpheli gözaltına alındı

Konya'da Büyükşen çiftinin 3 yıl önce öldürülmesine ilişkin 24 şüpheli gözaltına alındı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.