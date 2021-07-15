GÜNCELLEME - Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Hatay'ın Antakya ilçesinde, Habib-i Neccar Dağı'ndaki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Yüksek rakımdaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen söndürme helikopteri, 6 arazöz, 5 su tankı ve 30 Orman İşletme Müdürlüğü çalışanı, alevlere müdahale etti.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor.



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