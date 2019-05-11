Günde 2 saatini makyaja harcıyor! Nedeni ise inanılmaz!

19 yaşında İskoçya’da yaşayan Abigail Collins 10 yaşından bu yana kistik akne problemi yaşıyor.

Ergenliğinde ortaya çıkan ve günümüze kadar yüzünün her geçen gün daha da kötüye gittiğini söyleyen Abigail Collins sivilceleri yüzünden özgüvenini kaybettiğini okula gitmeden önce her sabah 2 saatini sivilcelerini kapatmak için makyaj yaptığını açıkladı.

Lisede özellikle sivilceleri yüzünden çoğu kişinin ondan uzak durduğunu bazı zamanlar da öğrenciler tarafından zorbalığa uğradığını bu yüzden de özellikle erkeklerden uzak durduğunu belirtti.

Bugüne kadar ilişki konusunda özgüvensizlik yaşadığını söyleyen 19 yaşındaki genç kız, “Erkekler beni makyajsız gördüğünde onları kandırdığımı düşünmesin diye romantik ilişkilerden hep uzak durdum. Sivilceli halimi görünce hoşlandığım erkeğin benden uzaklaşacağını düşündüm. Bu yüzden de hiç ilişkim olmadı” dedi.

Şimdi üniversiteye başladığını belirten genç kız üniversitenin ilk yılında bazı derslere sivilcelerini kapatmak için çok vakit harcadığı için kaçırdığını ancak zamanla üniversitedeki insanların aslında sivilceli yüzüne çok da dikkat etmediğini hatta çoğu insanın bu takmadığını gördüğünü belirtti.