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Günde 2 saatini makyaja harcıyor! Nedeni ise inanılmaz!

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YAŞAM  | 11.05.2019 10:25 | Son Güncelleme

İskoçya’da yaşayan 19 yaşındaki Abigail Collins 10 yaşından bu yana kistik sivilce problemi yaşıyor! Her geçen gün özgüvenini kaybettiğini belirten genç kız bu yaşadıklarını anlattıktan sonra çoğu kişiye ilham olmayı amaçlıyor. İşte genç kızın başından geçenler…

Günde 2 saatini makyaja harcıyor! Nedeni ise inanılmaz!

19 yaşında İskoçya’da yaşayan Abigail Collins 10 yaşından bu yana kistik akne problemi yaşıyor.

Ergenliğinde ortaya çıkan ve günümüze kadar yüzünün her geçen gün daha da kötüye gittiğini söyleyen Abigail Collins sivilceleri yüzünden özgüvenini kaybettiğini okula gitmeden önce her sabah 2 saatini sivilcelerini kapatmak için makyaj yaptığını açıkladı.
Lisede özellikle sivilceleri yüzünden çoğu kişinin ondan uzak durduğunu bazı zamanlar da öğrenciler tarafından zorbalığa uğradığını bu yüzden de özellikle erkeklerden uzak durduğunu belirtti.

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Bugüne kadar ilişki konusunda özgüvensizlik yaşadığını söyleyen 19 yaşındaki genç kız, “Erkekler beni makyajsız gördüğünde onları kandırdığımı düşünmesin diye romantik ilişkilerden hep uzak durdum. Sivilceli halimi görünce hoşlandığım erkeğin benden uzaklaşacağını düşündüm. Bu yüzden de hiç ilişkim olmadı” dedi.

Şimdi üniversiteye başladığını belirten genç kız üniversitenin ilk yılında bazı derslere sivilcelerini kapatmak için çok vakit harcadığı için kaçırdığını ancak zamanla üniversitedeki insanların aslında sivilceli yüzüne çok da dikkat etmediğini hatta çoğu insanın bu takmadığını gördüğünü belirtti.

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“5 yıl önce cildim çıldırdı! Her gün yeni bir kistik sivilce çıkıyordu ve ne yapacağımı bilmiyordum. Kendimi olduğum gibi kabul etmem yıllarımı aldı. Birçok yöntem denedim ama hiçbiri işe yaramadı. Bazı günler evden bile dışarı çıkmam istemedim. Ama sonunda gördüm ki üniversitedeki öğrenciler lisedeki gibi değil. Hiçbiri cildimle ilgili yorum yapmıyordu ve kimse aslında takmıyordu. Bu bana biraz özgüven verdi şimdi bazı günler hiç makyaj yapmadan okula gidiyorum ve gördüm ki insanlar yüzüme lisedeki gibi bakmıyor. Bu bana çok iyi geldi. Şimdi kendimle biraz daha barışığım. Arkadaşlarım var; hiçbiri de benden utanmıyor” diyen Abigail Collins kendi gibi cilt problemi yaşayanlara ilham olmak için Instagram’da sivilceli haliyle insanlara hikayesini anlatıyor ve kendilerini oldukları gibi kabul etmelerini savunuyor.

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