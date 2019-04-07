Günde 2 tane karanfil yerseniz bakın neler oluyor!

Ana vatanı Endonezya olan ve yalnızca Doğu Afrika ile Güney Asya'nın belirli bölgelerinde yetişen Karanfil, dünyanın en popüler baharatlarından birisi. Peki günde iki karanfil yemek, vücudunuzda hangi etkilere neden oluyor? Vücudumuzu sağlıklı tutmak için doğada bulunan meyvelerin, sebzelerin ve bitkilerin yararlarını göz ardı etmek neredeyse imkansız. Not: Bu içerikte yer alan bilgiler tıbbi bir tavsiye niteliği taşımamaktadır. İşte günde sadece 2 karanfil yemenin faydaları... Bağışıklık sistemini güçlendirir: Karanfil, içerdiği C vitamini sayesinde, enfeksiyonlara karşı koymamızı sağlayan akyuvarların miktarını artırdığı için bağışıklığımızı güçlendirmek adına tüketebileceğiniz en iyi doğal ilaçlardan biridir. Sindirime yardımcı olur: Karanfil, daha fazla sindirim enzimi salgılamaya yardımcı olduğu için sindirim sorunlarına karşı koymak adına bir ilaç gibi kullanılabilir. Ayrıca karanfil önemli bir lif kaynağı olduğu için sindirim sağlığına ve kabızlığı önlemeye yardımcı olur.

Bunların yanı sıra bulantıları da azaltır. Karanfil ile sindirim sorunlarını en iyi şekilde çözmek için karanfili toz olarak ya da bal ile kavurarak tüketebilirsiniz.

Diş ağrısına iyi gelir: Bu baharatın lokal anestetik özellikleri de bulunur. Dişiniz ağrıyorsa, ağrıyan dişin üzerine bir adet karanfil yerleştirmeniz, doktora gidene dek yeterli olacaktır. Daha sağlıklı bir karaciğer için vazgeçilmezdir: Karaciğerimiz vücudumuzu atıklardan temizlemek ve içtiğimiz ilaçları metabolizmamıza işlemekle görevlidir.

Karanfil yağının içerdiği öjenol, karaciğer fonksiyonlarını iyileştirir. Vücuttaki ağrı ve yangıları azaltmaya yardımcı olur: Karanfil, ağrı kesici ve anti inflamatuar özelliklerini de öjenol sayesinde alır. Karanfili ağrı kesici olarak kullanıp bu özelliğinden faydalanabilirsiniz. Bunu yapmanın iki yöntemi mevcut: sindirerek ya da bölgesel olarak.

Sindirmeyi tercih ederseniz karanfil tozu ve kaya tuzunu bir bardak sütle karıştırıp içerek baş ağrınızı geçirebilirsiniz. Bölgesel olarak uygulamak isterseniz karanfili Hindistan cevizi yağına batırıp rahatlamak için şakaklarınıza masaj yapabilirsiniz. Kemikleriniz ve eklemleriniz için sağlıklıdır: Karanfilde flavanoid, manganez ve öjenol gibi kemik ve eklem sağlığına faydalı belirli unsurlar vardır. Bu maddeler kemik yoğunluğunu artırır, kemik dokusu oluşumunda görev alır ve kemiklerimize sağlıklı mineraller taşınmasını sağlarlar.