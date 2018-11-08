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Günde 20 fincan çay içerseniz ne olur?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 08.11.2018 16:12 | Son Güncelleme

Çay hakkında sürekli bir bilgi ortaya atılıyor. Yapılan araştırmaların bazıları çayın sağlıklı, bazıları ise çayın kansızlığa neden olduğunu belirtiyor. Ancak Japon bilim insanlarının yaptığı araştırma sonuçları bir hayli şaşırtıcı. İşte günde 20 çay içmenin sağlığımıza olan o etkisi…

Günde 20 fincan çay içerseniz ne olur?

Japon bilim insanlarının yaptığı açıklama çay ile ilgili çok çarpıcı bir gerçeği ortaya çıkardı. Çayın her türlü hazımsızlık, mide ağrısı, cilt kuruluğu ve öksürüğe iyi geldiği biliniyordu. Göz maskesi olarak kullanılırsa da kanlanmaya ve ağırlaşmış göz kapaklarına iyi geliyordu.

çay

Japon bilim insanlarının yaptığı açıklamaya göre siyah çay içerisindeki antioksidantlar özellikle ileri yaşlarda oluşan kemik zayıflaması önlüyor.

Osteoporoz adı verilen ve yaşı ilerlemiş insanlarda görülen kemik kaybı ve zayıflaması olarak tanımlanan hastalığa karşı siyah çay içmenin faydalı olduğu söylendi.

siyah çay

Osaka Üniversitesi'nde yapılan ve Keizo Nishikawa tarafından yönetilen araştırmada siyah çayda theaflavin-3 denilen bir antioksidant maddenin kemik dokusuna zarar veren metiltransferas adlı enzimi yok ettiği ve bu şekilde kemiklerin dokusunun güçlü kaldığı tespit edildi.

bb

Japon bilim insanlarının açıklamasına göre fark edilebilir bir gelişme meydana gelmesi için 60 kilo olan bir yetişkinin kemik dokusunu güçlendirmek için üç gün içerisinde 60 fincan çay içmesi gerekiyor.

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çay siyah çay

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Yalancıyı şey yapsalar kucaktan inmezsiniz. Ülkemizde ev kadınları teyzeler nineler müthiş çay tüketiyorlar ama osteoporoz (Kemik Erimesi) rahatsızlığından çoğu muzdarip.
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