Düzenli bir şekilde egzersiz yapmak hayatın bir parçası haline getirilebilir. Bu hem ruh sağlığı hem de fiziksel sağlık için oldukça faydalıdır. Fiziksel aktivitelerin insan genel sağlığını iyileştirici ve hayat kalitesini yükselten etkileri bulunur. Bunun için herhangi bir spor salonuna ya da antrenman yerine gitmeden egzersiz alışkanlığı kazanmak mümkündür. Bilhassa günlük koşuşturmacalardan dolayı yeterli zamanı olmayan kişiler, ev ortamında uygulanabilecek egzersizler yaparak düzenli fiziksel aktivitenin olumlu etkilerinden faydalanabilir. Bu noktada ısınma ve soğuma hareketlerini öğrenmek, doğru nefes tekniklerini bilmek ve kişiye uygun spor programını oluşturmak evde yapılan fiziksel aktivitelerden alınan verimi artırır.

Günde sadece 5 dakika yaparak hayat kalitenizi artıracak 7 basit egzersiz

1. Jumping Jacks/Burpees

Bu egzersiz bütün vücudu çalıştıran ve etkili bir aktivite olarak bilinir. Okul çağlarında beden derslerinde uygulanan basit egzersizlerden biridir. Egzersiz esnasında akciğerlere daha fazla miktarda oksijen gider ve kan akışının hızlanması sağlanır. Ayaklar bitişik ve kollar yan taraflarda olacak şekilde pozisyon alınır. Aynı esnada kollar başın üzerine kaldırılırken ayaklar genişçe zıplatılır. Ardından başlangıç pozisyonuna geri zıplanır. Hızlı bir şekilde belirli sayıda tekrarlanır.

2. 5 dakikalık kalça çalıştırma

Bu egzersizi yapmak için herhangi bir malzemeye gerek duyulmaz. Oldukça sessiz bir aktivitedir. Beş dakika boyunca bu hareketin uygulanması düzenli yapıldığı takdirde kalçaları sıkılaştırır. Alışana kadar biraz can yakan bir egzersiz olsa da çok da aşırı zorlamadan kasların esnediği fark edilebilir. Dik bir pozisyonda durulur. Eller kulak arkanıza doğru uzatılarak birleştirilir. Karşıya bakacak şekilde bacaklar dizlerden bükülerek eğilinir ve başlangıç pozisyonuna geri dönülür. Bu hareket 5 dakika boyunca tekrar edilir.

3. Yerde çalışma

Mata veya temiz bir yere uzanılır ve uygun ağırlıkları alınır. Kollar iki yana doğru açılır ve ağırlıklar göğüs hizasında kollar dik açıda olacak şekilde birleştirilir. Aynı anda dizler karın bölgesine doğru çekilir ve başlangıç pozisyonuna geri dönülür.

4. Yukarıdan aşağı yarım daire

Bu hareketi yapmaya başladıktan sonra denge bulma konusunda gelişirken aynı zamanda kalça da sıkılaştırılabilir. Yarım daire hareketini uygulamak için mat üzerinde dik bir pozisyon alınır. Bir bacak yerdeyken diğer bacak dizlerden bükülür ve ellerle mata dokunmaya çalışılır. Bu esnada yerden kaldırılan bacak arkaya uzatılırken dengede durmaya özen gösterilir.

5. Plank

5 dakika boyunca ve düzenli olarak yapıldığında sıkı bir karın yapısı elde edilebilir. Bunun için matın üzerinde plank pozisyonu alınır. Ardından bir bacak karın bölgesine çekilir, aynı anda başın mata değmesi gerekir. Sonrasında aynı hareket diğer bacak için uygulanır ve 5 dakika boyunca tekrarlanır.