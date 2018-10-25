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Günde yaklaşık 40 bin kilometre yol kat etti!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 25.10.2018 08:35 | Son Güncelleme

ABD merkezli otonom sürüş teknoloji geliştirme şirketi Waymo, geçtiğimiz günlerde önemli bir açıklamada bulundu. Waymo CEO’su John Krafcik şirketin otonom sürüş testlerinde 16 milyon kilometrenin geride bırakıldığını duyurdu. İşte detaylar.

Günde yaklaşık 40 bin kilometre yol kat etti!

Aralık 2016‘da bağımsız bir kuruluş haline gelmeden önce Google‘ın küçük bir otonom araç projesi olarak başlayan Waymo, son bir yılda önlenemez bir yükselişe geçti. 1 yıl öncesine kadar otonom araç sürüş testlerinde toplamda 6,5 milyon yol kat eden şirketin test sürüşleri son bir yılda patladı. Testlerde toplamda 16 milyon kilometreye ulaşan şirket, an itibariyle 10 milyon mil gibi önemli bir kilometre taşını geride bırakmış bulunuyor.

Testler, özellikle Google’ın da merkezinin bulunduğu Mountain View – Kaliforniya bölgesinde olmak üzere toplamda 25 farklı Kuzey Amerika eyaletindeki kamuya açık yollarda gerçekleştiriliyor. Toplamda 400 farklı beta test kullanıcısı tarafından yürütülen otonom araç testleri gerçek trafik koşulları altında gerçekleştiriliyor. Öte yandan testler karmaşık ve çeşitli senaryolar üzerinden simülatörler ile destekleniyor. Bu sayede otonom yazılımların geliştirme süreçleri de bir hayli hız kazanmış oluyor.

Waymo, simülatörlerin sunduğu sanal dünya sayesinde yeni becerileri test etme ve mevcut olanları iyileştirme imkanı buluyor. Simülatörler sayesinde  kötü hava koşullarından gerçekleşmesi neredeyse imkansız olan bazı kazalara kadar öngörülemeyen tüm tehlikeli durumlar test ediliyor. Ayrıca mühendisler tarafından geliştirilen yapay zeka yazılımlarının doğru çalışıp çalışmadığı ilk olarak burada kontrol ediliyor. Son olarak, şirketin simülatör testlerinde ise 7 milyon mil yani yaklaşık 11 milyon kilometreyi aştığı biliniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Waymo otomobil

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