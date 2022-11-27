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  4. Gündem olan proje! Binlerce insan çırılçıplak soyunup vücutlarını sergiledi

Gündem olan proje! Binlerce insan çırılçıplak soyunup vücutlarını sergiledi

27.11.2022 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumartesi günü Sidney'in Bondi Plajı'nda Ulusal Cilt Kanseri Eylem Haftası'nın bir parçası olarak 2500'den fazla insan çırılçıplak soyunup poz verdi. Halka açık alanlarda yaptığı çıplak grup çekimleriyle tanınan New York merkezli fotoğrafçı Spencer Tunick ve Avustralyalı yardım kuruluşu Skin Check Champions'ın ortaklığıyla gerçekleşen bir proje kapsamında çekilen görüntüler büyük yankı uyandırdı.

Gündem olan proje! Binlerce insan çırılçıplak soyunup vücutlarını sergiledi

Avustralya hükümeti, ülkede yalnızca bu yıl 17.756 yeni cilt kanseri vakasının teşhis edileceğini ve 1.281 Avustralyalının hastalıktan öleceğini tahmin ediyor. Yaklaşık 2.500 Avustralyalı da, ülkedeki bu sorun hakkında farkındalık yaratmak için çırılçıplak soyunarak insanlara ülkenin dördüncü en yaygın kanser türü olan cilt kanseri için düzenli kontroller yaptırmaları gerektiğini hatırlattı.

''NE YAPTIM?''

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Katılımcılardan biri olan Robyn Lindner, tamamen çıplak olmak konusunda endişeliydi ama bunu yaptığına memnundu. “İçten içe korktum ve dün gece 'Ne yaptım?' diye düşündüğümü itiraf etmeliyim. Ama harikaydı, gerçekten iyi bir atmosfere vardı, herkes gerçekten çok saygılıydı ve gerçekten eğlenceli hissettirdi." diye konuştu.

REHBERLİK ETTİ

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Bu, Tunick'in 2016'dan beri düzenlediği en kalabalık projeydi ve Sidney'de bir araya getirdiği ikinci kalabalıktı. 2010 yılında, şehrin Gay ve Lezbiyen Mardi Gras kutlamalarının bir parçası olarak Sidney Opera Binası'nın merdivenlerinde 5.000 kişilik bir kalabalığın fotoğraflarını çekmişti. Yüksek bir yerde durarak megafonla katılımcılara rehberlik eden Tunick, "Cilt kontrolleri hakkında farkındalık yaratma fırsatımız var. Buraya gelip sanatımı yapmaktan, bedeni ve onu korumayı kutlamaktan onur duyuyorum.'' diye konuştu.

'MİLLİ KANSERİMİZ''

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Görüntüler sosyal medya hesabında paylaşan fotoğrafçı, ''Üzerimizde sadece derimizle, Bondi Sahili'nin ufkundan süzülen ilk ışık huzmelerini izledik. Bunu durduracak nesil olabileceğimizi bilerek, 'milli kanserimizle' savaşan ve ona yenik düşen herkes için saygı duruşuna durduk. ” diye yazdı.

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Avustralya çıplak

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