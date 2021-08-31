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GÜNDEM ÖZETİNE EK

31.08.2021 03:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Deniz ve Hava Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/17.00)

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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