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GÜNDEM ÖZETİNE EK

07.07.2022 01:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub'u resmi törenle karşılayacak, ikili ve heyetler arası görüşme ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısının ardından resmi öğle yemeği verecek.

(Ankara/12.30/12.45/13.45/14.30/15.15)

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Malezya Recep Tayyip Erdoğan gündem

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