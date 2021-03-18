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Gündeme bomba gibi düştü! Ayça Çağla Altunkaya'nın annesi hamile!

18.03.2021 12:02 | Son Güncelleme:
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Gündeme bomba gibi düştü! Ayça Çağla Altunkaya'nın annesi hamile!

Ayça Çağla Altunkaya’nın annesinin hamile olduğu ortaya çıktı. Doğum için gün sayan İlknur Altunkaya'nın sosyal medyaya yansıyan hamilelik fotoğrafları gündeme bomba gibi düştü.

Ayça Çağla Altunkaya’nın annesi İlknur Altunkaya’nın hamilelik haberi gündeme bomba gibi düştü.

Snob Magazin'in özel haberine göre; Acun Ilıcalı ile birlikteliği ve ailesi hakkında çok fazla açıklama yapmayan ve görüntü vermeyen Ayça Çağla Altunkaya'nın annesi İlknur Altunkaya'nın hamile olduğu ortaya çıktı.

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Doğum için gün sayan Ayça Çağla Altunkaya'nın annesi İlknur Altunkaya'nın hamile haliyle çekilmiş karesi magazin basınına yansıdı.

AYÇA ÇAĞLA ALTUNKAYA ÜÇÜNCÜ KEZ ABLA OLUYOR

İlknur Altunkaya'nın kız bebek beklediği öğrenildi. Kız kardeşi olacağını duyan Ayça Çağla Altunkaya büyük bir mutluluk yaşadı. Ayça Çağla Altunkaya, üçüncü kez abla olacak.

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Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, bir süredir kendisinden 30 yaş küçük Ayça Çağla Altunkaya ile beraberlik yaşıyor.


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Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı Ayça Çağla Altunkaya
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
acun acun gelenden gidenden çocuk yapıyorsun erkek olmayınca boşanıyorsun sonra aylık 150-200 bin tl nafaka ödüyorsun biraz rahat dur torunun var artık yakışmıyor sana

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