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Gündüz kuşağının sevilen programı Gelin Evi’nde şaşkına çeviren şaka! Çamaşır makinasına girip...

25.06.2022 08:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelin Evi’nde bu hafta Gelin Nevra Bilem, yarışmacılara şaka yapmak için bulaşık makinesinin içine saklandı. Yarışmacılar mutfağı yorumladığı sırada saklandığı bulaşık makinesinin içinden çıkarak konfeti patlatması, yarışmacıları korkuturken ortaya da renkli görüntüler çıktı.

Yaz aylarının başlamasıyla birlikte artık sezona veda demeye hazırlanan Gelin Evi'nde bomba gibi bir hafta yaşandı. Best of etabıyla izleyicilerin karşısına çıkan programa daha önce katılan ve damga vuran isimlerden biri olan Nevra Bilem katılıyor.

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Gelin Evi’nde bu hafta Gelin Nevra Bilem, yarışmacıların mutfağı yorumladığı sırada saklandığı bulaşık makinesinden çıkıp, konfeti patlatarak o misafirlerini korkuttu.
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Gelinlerin panik anları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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