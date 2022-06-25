Gündüz kuşağının sevilen programı Gelin Evi’nde şaşkına çeviren şaka! Çamaşır makinasına girip...

Yaz aylarının başlamasıyla birlikte artık sezona veda demeye hazırlanan Gelin Evi'nde bomba gibi bir hafta yaşandı. Best of etabıyla izleyicilerin karşısına çıkan programa daha önce katılan ve damga vuran isimlerden biri olan Nevra Bilem katılıyor.

Gelin Evi’nde bu hafta Gelin Nevra Bilem, yarışmacıların mutfağı yorumladığı sırada saklandığı bulaşık makinesinden çıkıp, konfeti patlatarak o misafirlerini korkuttu.



Gelinlerin panik anları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.



