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Güneş taşı faydaları: Güneş taşı özellikleri nelerdir, ne işe yarar?

23.03.2023 23:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Feldispat taş grubu, ay taşı, güneş taşı ve amazonit taşı gibi değerli taşları içeren bir taş grubudur. Bu değerli taşlar arasında yer alan güneş taşı, magmatik ve pegmatik kayaçlarda bulunur ve genellikle ya yarı saydam ya da tamamen saydam hâldedir. Oldukça değerli olmasının yanı sıra kullanan ve taşıyan kişilere mutluluk, neşe, sevinç gibi pozitif duyguları tetiklemesiyle bilinir. Oldukça güçlü bir enerjiye sahip olan güneş taşı faydaları nelerdir?

Güneş taşı faydaları: Güneş taşı özellikleri nelerdir, ne işe yarar?

Güneş taşı adının anlamını, taşın parlak ve turuncu ışıltılı alanları olmasından alır. Güneş taşı adını aldığı Güneş'e benzer. Bu nedenle güneş taşı genellikle turuncu, kırmızı ve sarı renklerde olsa da kimi güneş taşları yeşil, gri ve kahverengi olabilir. Bunun yanı sıra bazı güneş taşları da metalik ışıltılara sahip olabilir. Güneş taşı, Sibirya ve Norveç bölgelerinde tortular şeklinde bulunana kadar nadir ve az bilinen bir taştı. Daha sonrasında daha kolay ulaşılabilmesi onun dünyaya yayılmasını sağlamıştır.

Güneş taşı ne işe yarar?

Turuncu renkli ve parlak ışıltılı alanlara sahip olan güneş taşının özellikleri dolayısıyla çokça tercih edilir. Güneş taşı özellikleri arasında motivasyon, enerji, özgürlü ve sağlığı olumlu olarak etkilemesi bulunur. Tıpkı Güneş gibi kişilere enerji ve motivasyon verdiği, cesaretlendirdiği, özgürlük hissini perçinlediği düşünülür. Güneş taşı özellikleri arasında bulunan bir diğer durum da hayatın olumlu yanlarını göstererek ruh hâlini olumlu ve pozitif şekilde etkilemesidir. Bunların yanı sıra güneş taşı çakra çalışmalarında da kullanılabilir. Özellikle de Solar Pleksus ve Kök çakra için guneş tatşı kullanılabilir. Bu iki çakranın yanı sıra vücuttaki 7 çakra ile uyum sağlar. Tüm çakralara enerji verir. Denge ve iyileştirici gücü olan güneş taşı hem ruhsal hem de fiziksel soruna çözüm olabilir. Öz güvenimizi artırarak tıpkı Güneş gibi parlamamızı sağlar. Güneş taşı faydaları şu şekildedir:

  • Liderlik taşıdır yani liderliği simgeler, taşı kullanan kişinin liderlik duygusunu artırır ve ortaya çıkmasını sağlar.
  • Motivasyonu olumlu yönde etkiler ve artırır.
  • Organlarla uyumludur ve organların da birbiriyle olan uyumunun düzenlenmesinde etkilidir.
  • Mide rahatsızlıklarına özellikle de ülser gibi sindirim sistemi hastalıklarına iyi gelir.
  • Sinir sistemi üzerinde düzenleyici etkiye sahiptir, kalp rahatsızlıkları üzerinde etkisi bulunur.
  • Kıkırdak problemleri ve eklem ağrılarına iyi gelir.
  • Negatifliği ve kötümserliği iter, pozitifi çeker.
  • Rüyaları daha netleştirir, kabusları önler ve böylece uykusuzluğa da iyi gelir.
  • Metabolizmanın çalışmasını destekler ve dolaylı olarak kilo problemlerinde de olumlu etkisi vardır.
  • Boğazla ilgili kronik hastalıklarda iyileştirici etkisi bulunur.
  • İletişimi artırır, kişinin öz güvenini perçinler ve ifade gücünü artırır.
  • Mevsim geçişleri gibi dönemlerde duygu durum bozukluklarının düzenlenmesinde rol oynar.
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Güneş taşı nasıl temizlenir?

Doğal taşlarla yapılmış takılara sahipseniz ve buları sık sık kullanıyorsanız onları düzenli aralıklarla temizlemeniz gerekir. Temizlenmediği takdirde doğal taşlar olumsuz etkiler yapabilir. Bu nedenle doğal taşlar, yapılarına uygun olarak çeşitli şekillerde temizlenebilir. Özellikle de şifa ve korunma için kullanılıyorsa mutlaka düzenli temizlenmelidir. Her kullanımdan sonra bu takıların ve taşların temizlenmesi önemlidir. Güneş taşı da yüksek bir enerjiye sahip olduğu için gücü de oldukçav yüksektir. Bu nedenle temizlenmelidir. Temiz güneş taşı pozitif, hafif ve soğuk bir enerji verir. Bu şekilde taşın temiz olup olmadığını anlayabilirsiniz.

Doğal taş temizlemek için en basit ve güvenilir yollardan birisi tütsülemektir. Bunun için kokusunu sevdiğiniz bir tütsüyü ya da ada çayı ve defne yaprağını yakarak dumanını taşın etrafında gezdirebilirsiniz. Güneş taşını temizlemenin farklı yolları vardır. Tütsülemenin dışında güneş taşını, Ay olan bir gecede toprağa gömebilirsiniz. Ay ışığı ve toprak, taştaki negatifin temizlenip taşın dengelenmesini sağlar ve eski işlevine kavuşmasını kolaylaştırır. Güneş taşını akan suyun altında da temizleyebilirsiniz ancak bu işlem sırasında sabun ya da başka bir temizlik malzemesi kullanmanıza gerek yok.

Gerçek güneş taşı nasıl anlaşılır?

Güneş taşının gerçek olup olmadığını anlamanın birkaç yöntemi vardır. Bu yöntemlerden bir tanesi ısıya maruz bırakmaktır. Isıya maruz bırakarak renginin akıp akmadığını kontrol edebilir, gerçek olup olmadığını anlayabilirsiniz. Çünkü sahte olan güneş taşlarında boya akması yaşanabilir. Bunun yanı sıra güneş taşı temizken soğuk ve hafif bir enerji yayar. Enerji okuma konusunda iyiyseniz güneş taşının enerjisini okuyarak da onun gerçek olup olmadığını anlayabilirsiniz. Güneş taşı anlamı temel olarak güçtür. Güneş taşı gücü temsil eder. Güneş taşı anlamı için enerji ve sağlıktır da diyebiliriz. Özgürlük taşı olan güneş taşı, ay taşıyla birlikte kullanılırsa enerjileri dengelenir.

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